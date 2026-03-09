La Comisaría Crespo informó que durante el último fin de semana se llevaron adelante distintos operativos de control vehicular en puntos estratégicos y también en lugares seleccionados de manera aleatoria dentro de la ciudad.

Los procedimientos contaron con la participación conjunta de personal de la División Sustracción de Automotores, Grupo de Delitos Investigativos (GDI), Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal (GUM) y efectivos de la Comisaría Crespo.

Como resultado de los controles realizados entre el viernes y el sábado, se registraron varias retenciones de vehículos por distintas infracciones.

Durante la jornada del viernes, los operativos derivaron en la retención de siete motocicletas y dos automóviles.

En tanto, el sábado se procedió a la retención de cuatro motocicletas y tres automóviles.

Desde la dependencia policial se indicó que las retenciones se produjeron principalmente por la faltante de la documentación obligatoria exigida por la legislación vigente o por infracciones a las normas de tránsito. Asimismo, se informó que dos de las motocicletas fueron retenidas por poseer caños de escape antirreglamentarios.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir delitos vinculados al uso de vehículos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad.