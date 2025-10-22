El sábado 1 de noviembre de 2025, la ciudad de Crespo organizará la Maratón de la Avicultura, un evento que combina actividades deportivas, espectáculos musicales y una propuesta gastronómica. La jornada incluirá una carrera competitiva de 10 kilómetros con importantes premios, una caminata familiar de 5 kilómetros y culminará con la actuación musical de 'El Brujo' Ezequiel en el Anfiteatro del Lago.



La Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con apoyo de entidades públicas y privadas, son los responsables de la organización de este encuentro. La iniciativa busca ofrecer a vecinos y visitantes un espacio de esparcimiento y disfrute, reafirmando la identidad avícola de la localidad.



A las 18:00 horas se largará la carrera de 10 kilómetros, diseñada para atletas competitivos. Esta categoría contempla una inscripción previa y ofrecerá un total de 2 000 000 de pesos en premios, además de camisetas, trofeos y medallas para los participantes que finalicen la prueba.

Puede interesarte





Simultáneamente, se realizará una prueba de 5 kilómetros de carácter aeróbico y una caminata familiar, ambas con participación gratuita. Los circuitos diseñados atravesarán diversas calles y barrios de Crespo, invitando a la comunidad a sumarse al movimiento y la recreación.



Desde las 19:00 horas, el Anfiteatro del Lago, ubicado en el Acceso Presidente Alfonsín, se convertirá en el escenario de una variada propuesta musical. Actuarán artistas locales y zonales como Tiana y Los Chamameceros, Grupo Tentación, Te Re Suena y Pregúntale Aquel, antes del cierre a cargo de 'El Brujo' Ezequiel. Todas las presentaciones serán gratuitas.



La oferta gastronómica estará a cargo de clubes locales, incluyendo Sarmiento, Cultural, Unión y Ferroviario. Estas instituciones trabajarán en conjunto para brindar a los asistentes una diversa selección de menús, complementando las actividades deportivas y musicales del día.