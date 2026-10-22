Crespo volverá a combinar deporte, recreación y participación comunitaria con una nueva edición de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA), prevista para el sábado 31 de octubre. La actividad comenzará a las 17:00 y tendrá como punto de largada y llegada el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

La propuesta contará con dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros, destinada a corredores inscriptos, y un recorrido recreativo de 5 kilómetros, abierto a quienes quieran participar corriendo, caminando o realizando actividad aeróbica.

El circuito atravesará diferentes barrios y sectores de la ciudad. La organización también invita a los vecinos a acercarse para alentar a los participantes y acompañar una jornada que promueve la actividad física y los hábitos saludables.

La maratón es organizada conjuntamente por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento de patrocinadores del sector público y privado.

Cómo inscribirse en los 10 kilómetros

La inscripción para la prueba competitiva se realiza a través de internet.

Inscribirse en la Maratón de la FNA

El costo de inscripción desde el sábado 17 de octubre hasta el día de la carrera es de $35.000. Podrán participar personas mayores de 17 años.

La organización entregará remeras a los primeros 200 inscriptos que hayan abonado la inscripción. La preinscripción sin pago no será contabilizada para acceder a ese beneficio.

Los grupos de running o gimnasios tendrán una inscripción liberada cada 10 corredores inscriptos. Para gestionar este beneficio, deberán comunicarse al 3434 76-9503.

El pago puede realizarse durante la inscripción online. También se habilitará la posibilidad de inscribirse presencialmente el sábado 31 de octubre, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Ese mismo día se realizarán las inscripciones personales y acreditaciones, de 14:00 a 16:00, en el pabellón ferial.

Los recorridos de las dos modalidades

Circuito competitivo de 10 kilómetros

El recorrido comprende las siguientes calles y avenidas:

Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, Libertad, Hermandad, Santiago del Estero, Libertad, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, pasaje Echagüe, avenida Belgrano, Alem, avenida Independencia, avenida Los Constituyentes, Urquiza, Roque Sáenz Peña, San Martín, avenida Independencia, avenida Esteban Pesante, Entre Ríos, San Arnoldo Janssen, Misiones y Acceso Alfonsín, con paso por el pórtico y retorno al punto de partida.

Circuito recreativo de 5 kilómetros

El recorrido incluye Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, avenida Libertad —de ida y vuelta, retomando en la intersección con Córdoba—, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Berutti, Entre Ríos, 9 de Julio y Acceso Alfonsín, con paso por el pórtico y retorno al punto de partida.

Hidratación, medallas y sistema de cronometraje

Durante la competencia habrá cuatro puestos de hidratación y se entregará fruta al llegar a la meta.

Todos los participantes que completen el recorrido y entreguen su número y chip recibirán una medalla finisher. El cronometraje se realizará mediante un sistema de chips provisto por la empresa Cronomet.

Además, se entregarán medallas del primero al tercer puesto de cada categoría.

Premios en efectivo para los 10 kilómetros

La prueba competitiva contará con premios en efectivo para las clasificaciones generales y para los corredores locales, con montos diferenciados para las ramas femenina y masculina.

Los premios de ambas clasificaciones no son acumulativos.

Clasificación general

Puesto Premio 1.º $260.000 2.º $190.000 3.º $160.000 4.º $120.000 5.º $80.000

Clasificación general local

Puesto Premio 1.º $180.000 2.º $130.000 3.º $90.000 4.º $70.000 5.º $60.000 6.º $50.000 7.º $45.000 8.º $40.000 9.º $35.000 10.º $30.000

Categorías por edades

La competencia de 10 kilómetros tendrá categorías para mujeres y varones, distribuidas de la siguiente manera:

17 a 19 años.

20 a 24 años.

25 a 29 años.

30 a 34 años.

35 a 39 años.

40 a 44 años.

45 a 49 años.

50 a 54 años.

55 a 59 años.

60 a 64 años.

65 años en adelante.

Personas con discapacidad.

Con dos distancias y propuestas para distintos niveles de preparación física, la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura volverá a convocar a corredores, familias y vecinos en las calles de Crespo, en una jornada que integra deporte y vida comunitaria.