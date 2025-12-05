El último fin de semana largo del año —que coincide con el inicio del mes de diciembre— llega a Crespo con una amplia agenda de propuestas para disfrutar en familia, impulsada por instituciones locales y organizada en el marco del programa municipal ¡Viví Crespo!. Entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, vecinos y visitantes podrán acceder a actividades culturales, teatrales, deportivas, recreativas y turísticas que se desplegarán en distintos puntos de la ciudad.

Encendido del Árbol de Navidad

El lunes 8 de diciembre, desde las 21:00, Crespo vivirá uno de los momentos más emotivos del calendario comunitario: el tradicional encendido del Árbol de Navidad en Plaza Sarmiento.

El evento contará con villancicos interpretados por el Conjunto Vocal Navideño y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También habrá una coreografía navideña a cargo del grupo Motus y la presencia de los ayudantes de Papá Noel, quienes recibirán las cartas y deseos de los más pequeños.

Muestra anual del IMEFAA: teatro para todas las edades

Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) presentarán su muestra anual en el Salón Municipal, con funciones gratuitas y abiertas al público.

Viernes 5 de diciembre

19:30 – “El flautista de Hamelin”

Audiocuento representado por el elenco infantil.

20:00 – "Hamlet" y "Romeo y Julieta"

Adaptaciones de los clásicos de Shakespeare, interpretadas por el elenco de adolescentes.

Adaptaciones de los clásicos de Shakespeare, interpretadas por el elenco de adolescentes.

Sábado 6 de diciembre – Desde las 21:00

“Algo muy grave va a suceder en este pueblo”

Obra basada en un cuento narrado por Gabriel García Márquez, interpretada por jóvenes y adultos.

"Debate 2039"

Elenco juvenil y adulto del IMEFAA. La historia recrea un debate televisado para definir al futuro presidente argentino en el período 2039-2043.

Elenco juvenil y adulto del IMEFAA. La historia recrea un debate televisado para definir al futuro presidente argentino en el período 2039-2043.

Domingo 7 de diciembre – 20:30

“Que Dios nos ayude”

Elenco Las sin miedo. Seis hermanas enfrentan una serie de sucesos desafortunados mientras preparan una presentación para la iglesia.

Ridersfest Entre Ríos: motos, turismo y camaradería

Este fin de semana también será escenario de la segunda edición de la Ridersfest Entre Ríos, que reunirá a moto–viajeros de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El encuentro, que se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre en el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura, busca promover el turismo regional, la cultura vial y el espíritu de camaradería.

El programa incluye charlas técnicas sobre manejo y emergencias en ruta, exposición de dispositivos de seguridad, presentación de servicios para viajeros, muestra de la oferta turística provincial, emprendimientos locales, test drives, exhibición de motocicletas y música en vivo.

Agenda deportiva del fin de semana

Voleibol

La categoría Sub 12 avanzado de la Escuela Municipal de Crespo disputará el tercer puesto de la Copa de Plata del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.

Viernes 5 – 19:00: Crespo vs. San Benito, en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”.

Fútbol – Torneo Clausura “Gurises del Paraná Campaña”

Sub 11 – Club Atlético Unión vs. Deportivo Bovril

Viernes 5 – 20:30 en el estadio Mundialista 25 de Agosto .

Segundo partido de la serie final.

Sub 13 – Asociación Deportiva y Cultural vs. Atlético Arsenal de Viale

Sábado 6 – 17:30 en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Segundo encuentro decisivo.

Fútbol Infantil – Torneo “Los Gallitos”

Equipos de Entre Ríos y provincias vecinas competirán en una nueva edición del clásico torneo infantil, destinado este año a categorías 2012 a 2019/20.

Sábado: inicio 9:00

inicio 9:00 Domingo: inicio 8:30

inicio 8:30 Lunes: inicio 8:00

Los partidos se jugarán en el estadio Mundialista 25 de Agosto (domingo y lunes) y en las canchas del predio auxiliar del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo (todos los días). La organización está a cargo del Club Atlético Unión.