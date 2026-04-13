La ciudad de Crespo vivirá un intenso fin de semana largo en el marco del ‘Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas’ y las celebraciones de Semana Santa. Desde la Municipalidad se dio a conocer una nutrida agenda de actividades que se desarrollarán desde este miércoles 1º hasta el domingo 5 de abril, convocando a vecinos y visitantes a participar de propuestas conmemorativas, espirituales y deportivas.

Vigilia y acto por Malvinas

Las actividades comenzarán el miércoles 1º de abril a las 23:30 con la tradicional vigilia en la Plaza Héroes de Malvinas, en vísperas del 44º aniversario de la Guerra de Malvinas. El encuentro contará con la presencia de veteranos, autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos. Durante la ceremonia se colocará una ofrenda floral en homenaje a los caídos.

El jueves 2 de abril, desde las 10:00, se llevará a cabo en el mismo lugar el acto protocolar oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con la participación de autoridades y la comunidad en general.

Cicloturismo y espiritualidad

El viernes 3 de abril tendrá lugar una nueva edición de “Pedaleamos por la Fe”, organizada por Crespobike. La actividad se desarrollará en el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, con inscripciones desde las 6:00 y largada a las 8:00.

La propuesta invita a recorrer aproximadamente 50 kilómetros por caminos rurales, visitando iglesias de la zona, en una jornada que combina actividad física, encuentro comunitario y reflexión espiritual.

Agenda deportiva del fin de semana

El deporte también tendrá un rol central durante el fin de semana, con múltiples competencias de fútbol correspondientes a la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El sábado 4 de abril se disputará la segunda fecha del Torneo Apertura “Gurises de Paraná Campaña” para categorías formativas Sub 11, Sub 13 y Sub 15. En Crespo habrá partidos en tres escenarios:

En el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, Cultural blanco enfrentará a Arsenal de Viale.

En el estadio “Don César Bione”, Sarmiento blanco jugará ante Unión blanco.

En el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, Unión verde se medirá con Sarmiento rojo.

La jornada comenzará a las 13:45 con la categoría Sub 13, seguida por Sub 11 y Sub 15.

Ese mismo sábado también se disputará la segunda fecha del Torneo “Mujeres de Paraná Campaña” en Primera División, con un clásico local entre Club Atlético Sarmiento y Club Atlético Unión. El encuentro se jugará a las 17:30 en el estadio “Don César Bione”.

En tanto, el domingo 5 de abril se desarrollará la tercera fecha del Torneo Apertura para categorías mayores. El Club Atlético Unión de Crespo será local frente al Club Social y Deportivo Tabossi en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”. La programación comenzará a las 13:15 con Sub 20, continuará con Sub 17 a las 15:00 y cerrará con el partido de Primera División a las 16:10.