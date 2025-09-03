La ciudad de Crespo vivirá un fin de semana especial con dos propuestas culturales y recreativas que buscan rendir tributo a los objetos que marcaron épocas y forman parte de la memoria colectiva. Se trata del 14º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, organizado por Luciano Kerbs, y de la exposición “Crespo Colecciona”, coordinada por la Municipalidad de Crespo.

Ambas actividades se desarrollarán en paralelo, con entrada libre y gratuita, convirtiéndose en una oportunidad ideal para disfrutar en familia o con amigos, despertar la nostalgia y valorar las colecciones como parte de la historia cultural de la ciudad y la región.

14º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos

Este tradicional evento de Entre Ríos se iniciará el sábado 6 de septiembre con una caravana de más de 30 autos que partirá a las 17:00 desde calle Alemanes del Volga. El recorrido incluirá las arterias principales de la ciudad hasta llegar a la Plaza Sarmiento, donde a las 17:30 se realizará una muestra estática y, a las 19:00, el acto de bienvenida a los participantes.

Desde las 16:30, en ese mismo espacio, habrá una feria especial de artesanos independientes “Hecho en Crespo”, sumando atractivo a la jornada.

El domingo 7 de septiembre, la gran muestra estática tendrá lugar en el Campo de la Tradición, de 9:30 a 18:00. Allí se espera la participación de más de 150 vehículos llegados de distintas provincias y de la República Oriental del Uruguay. Además, se podrán recorrer stands de emprendedores, productos de estética automotor, accesorios, antigüedades, bicicletas antiguas y autos a escala.

Crespo Colecciona

En simultáneo, el domingo 7 de septiembre de 11:00 a 17:00, se realizará la segunda edición de “Crespo Colecciona”, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La exposición reunirá una gran diversidad de objetos: monedas y billetes de distintas épocas y países, aeromodelismo, modelismo naval, drones, trenes electrónicos, radios, cámaras fotográficas, juguetes, vinilos, libros, faroles, planchas antiguas y cuadros con billetes. También se exhibirá una colección de camisetas del Club Atlético Boca Juniors, junto a autos y motos a escala.