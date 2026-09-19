Crespo se prepara para un fin de semana con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias
El Servicio Meteorológico anticipa para Crespo un fin de semana con temperaturas máximas que alcanzarán los 25°C, aunque la inestabilidad marcará la jornada del sábado y parte del domingo antes de la llegada de la primavera.
El tiempo en Crespo presentará condiciones variables durante los próximos días. Para este sábado 19 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 15.3°C. La jornada contará con una probabilidad de lluvia del 10%, con mayor inestabilidad hacia las 12:00, momento en el que se registrarán chubascos ligeros.
Respecto al domingo 20 de septiembre de 2026, el termómetro marcará una máxima de 25.2°C y una mínima de 13.5°C. Si bien la mañana comenzará soleada, se recomienda precaución a quienes planeen organizar un asado al aire libre, ya que hacia las 16:00 se esperan chubascos ligeros y, a partir de las 17:00, la probabilidad de lluvia irregular aumentará junto con ráfagas de viento que alcanzarán los 31 km/h.
Finalmente, el lunes 21 de septiembre de 2026, día en que se celebra el inicio de la primavera, el cielo permanecerá cubierto en la ciudad. La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 6.1°C. Será una jornada con baja probabilidad de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, aunque se sentirá la presencia de vientos del sector sur con velocidades de hasta 27.7 km/h.