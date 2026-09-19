El tiempo en Crespo presentará condiciones variables durante los próximos días. Para este sábado 19 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 15.3°C. La jornada contará con una probabilidad de lluvia del 10%, con mayor inestabilidad hacia las 12:00, momento en el que se registrarán chubascos ligeros.

Respecto al domingo 20 de septiembre de 2026, el termómetro marcará una máxima de 25.2°C y una mínima de 13.5°C. Si bien la mañana comenzará soleada, se recomienda precaución a quienes planeen organizar un asado al aire libre, ya que hacia las 16:00 se esperan chubascos ligeros y, a partir de las 17:00, la probabilidad de lluvia irregular aumentará junto con ráfagas de viento que alcanzarán los 31 km/h.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre de 2026, día en que se celebra el inicio de la primavera, el cielo permanecerá cubierto en la ciudad. La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 6.1°C. Será una jornada con baja probabilidad de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, aunque se sentirá la presencia de vientos del sector sur con velocidades de hasta 27.7 km/h.