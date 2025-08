Crespo vivirá otro fin de semana cargado de actividades para todos los gustos y edades. Organizado por instituciones locales y organismos provinciales, el cronograma incluye espectáculos artísticos, torneos deportivos y propuestas culturales y comunitarias que invitan a vecinos y visitantes a sumarse.

El Circo Lux se instala en el Parque Centenario

El Circo Lux llega a Crespo con su carpa colorida y un espectáculo para toda la familia. La función debut será este viernes 1º de agosto a las 21:00, mientras que el sábado 2 y domingo 3 habrá funciones a las 15:30, 17:30 y 20:30. El circo se ubicará en el Parque Centenario, sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Fútbol infantil y juvenil: arranca el Torneo Clausura

Este sábado, comienza el Torneo Clausura "Copa Centenario de Atlético María Grande y Viale FBC", para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

En Crespo se vivirán dos encuentros atractivos:

Sarmiento rojo vs. Cultural blanco, en el estadio Don César Bione

Cultural celeste vs. Arsenal verde de Viale, en el Eduardo Stieben Wirth

Jornada teatral con ConTIER

La comunidad teatral de la Región 3 (Diamante, La Paz y Paraná) tiene su espacio este sábado 2 con actividades impulsadas por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

El programa incluye:

12:00: Taller gratuito ‘Juegos teatrales’, a cargo de Paula Righelato, en el IMEFAA.

14:30: Reunión informativa con referentes, también en IMEFAA (Yrigoyen y 3 de Febrero).

Rugby en dos versiones

El domingo será a puro scrum en la ciudad:

Rugby femenino: desde las 10:15, en el Destacamento Cuartel Crespo, se jugará la primera fecha del Torneo Clausura. Participarán equipos de Paysandú, Concordia, Gualeguay, Paraná y combinados juveniles, junto al local.

Rugby masculino: por el Torneo Desarrollo Internacional de la Unión Entrerriana, el Club Atlético Unión de Crespo recibirá a Aurora de Paraná. El partido será a las 15:30, también en el predio del Cuartel Crespo, en cancha Viejo Arsenal.

Fútbol mayores: comienza el Clausura

El domingo 3 se disputará la primera fecha del Torneo Clausura para Sub 20, Sub 17 y Primera división, de la Liga de Paraná Campaña.

Sarmiento vs. Unión (clásico local en el Don César Bione)

Cultural vs. Cañadita Central de Seguí, en el Eduardo Stieben Wirth

Horarios:

Sub 20: 12:45

Sub 17: 14:15

Primera: 15:30

Conferencia: “Libre de las Adicciones”

El domingo por la noche, la propuesta será de reflexión. Adrián Ferrari brindará la charla “Libre de las Adicciones”, con una mirada cristiana sobre la contención y el acompañamiento.

La cita es a las 19:30, en la Iglesia de Dios (Brasil 213). La actividad es abierta a toda la comunidad.