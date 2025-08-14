La Municipalidad de Crespo dio a conocer la agenda cultural y turística para este fin de semana largo, con actividades pensadas para compartir, sociabilizar y disfrutar en familia o con amigos. Entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, la ciudad vivirá jornadas con propuestas protocolares, deportivas y de entretenimiento.

Homenaje a San Martín

El domingo 17, desde las 14:45, se llevará a cabo el Acto Oficial Protocolar en conmemoración del 175º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. La ceremonia, que se realizará en la intersección de San Martín y Avenida Independencia, frente al busto del prócer, contará con la presencia de autoridades locales y provinciales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y deportivas, representantes del sector productivo y vecinos de la comunidad.

Autos antiguos en exhibición

También el domingo, entre las 14:00 y las 18:00, se hará el lanzamiento del 14º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, que tendrá lugar en septiembre. La presentación incluirá una muestra estática de unos 20 vehículos en el sector de dársena del Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, organizada por Luciano Kerbs.

Noche de Bingo en “Cultu”

Para los amantes del juego y la diversión, este sábado 16 de agosto, desde las 20:00, la Asociación Deportiva y Cultural será sede de la Noche de Bingo. La entrada anticipada tiene un valor de $1.000 con un cartón incluido, mientras que en puerta costará $2.000. Habrá servicio de cantina y la organización está a cargo de los departamentos de Hockey sobre Césped y Gimnasio.

Agenda deportiva

La actividad deportiva también tendrá su espacio este fin de semana.

El viernes, el Club Atlético Unión recibirá a San Agustín (U15 “B”, 14:00) y a Rowing (U17 “A”, 16:00), en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol.

El sábado, por la tercera fecha del Torneo Clausura Gurises de Paraná Campaña – Copa Profesor Mario Azaad, se jugarán partidos en los estadios “Eduardo Stieben Wirth”, “Mundialista 25 de Agosto” y “Don César Bione”, en categorías Sub 13, Sub 11 y Sub 15.

Ese mismo día, a las 16:30, el Club Atlético Sarmiento recibirá a Deportivo Tabossi por la tercera fecha del Torneo Clausura Mujeres de Paraná Campaña.

El domingo, Sarmiento será local ante Arsenal de Viale en categorías Sub 20 (12:45), Sub 17 (14:15) y Primera (15:30), por el Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Con opciones para todos los gustos, Crespo se prepara para vivir un fin de semana a puro encuentro, cultura y deporte.