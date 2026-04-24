En la mañana de este jueves, el programa radial Crespo en Vivo, emitido por Boing 93.7 de lunes a viernes de 9 a 13, tuvo como protagonista a Eduardo Retamar, quien brindó detalles sobre uno de los eventos más esperados del calendario cultural local: el espectáculo “Los Príncipes Sinfónicos”, que se presentará este domingo 26 de abril en el marco del aniversario de la ciudad.

Una propuesta innovadora con sello local

Según explicó Retamar, la iniciativa surge desde el seno de la Orquesta Sinfónica Municipal, impulsada por músicos que constantemente aportan nuevas ideas. Tras el trabajo realizado el año pasado con propuestas como “Pinceladas de Rock”, apareció la posibilidad de rendir homenaje a una banda emblemática de la región: Los Príncipes.

El proyecto tomó forma a partir de la propuesta del músico Hernán Erhard, quien sugirió adaptar las canciones del grupo al formato sinfónico. La idea fue rápidamente acompañada por autoridades municipales y por el propio conjunto, en especial por su vocalista, Jorge Pessoa, destacado por Retamar por su predisposición y compromiso desde el primer momento.

Clásicos populares en versión sinfónica

El espectáculo presentará una selección de grandes éxitos de la banda, elegidos en conjunto con sus integrantes. Se trata de un repertorio de aproximadamente doce canciones, priorizando aquellas más reconocidas por el público, que serán reinterpretadas con arreglos orquestales.

“Son temas que atraviesan generaciones. Nuestros padres y abuelos también los han escuchado. Ahora los vamos a vivir en otra sonoridad, con el aporte tímbrico de la orquesta”, explicó Retamar durante la entrevista.

La propuesta no solo implica un desafío artístico, sino también un arduo trabajo previo de arreglos, ensayos y coordinación entre músicos, coro y banda invitada, algo que —según remarcó— “no siempre se ve en el escenario, pero sí se siente”.

Un espectáculo integral para toda la familia

El evento comenzará a las 18:00, con una convocatoria previa a las 17:30. Tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un primer bloque a cargo de la orquesta y el coro municipal, incluyendo la participación del solista local Nicolás Zárate.

Luego llegará el plato fuerte: la presentación conjunta con Los Príncipes, en lo que será el estreno de este formato sinfónico. Además, el evento contará con cantinas de instituciones locales, sumando un componente comunitario y solidario.

Expectativa y proyección

La expectativa es alta. Retamar adelantó que ya hay repercusiones incluso fuera de la ciudad y que el espectáculo podría proyectarse a otros escenarios en el futuro. “Antes de estrenarlo, ya existen propuestas para llevarlo a otros lugares”, afirmó.

Asimismo, recomendó al público asistir con anticipación debido a la gran concurrencia esperada y llevar abrigo para la noche, aunque aseguró que “cuando empiece la música, el frío se va a ir”.

Cultura para celebrar

Finalmente, el director destacó la importancia de celebrar el aniversario de la ciudad a través del arte: “Siempre es satisfactorio celebrar con cultura. Es una oportunidad para disfrutar, emocionarse y compartir”.