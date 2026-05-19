Crespo- La ciudad a través de AFS Programas Interculturales continúa consolidando experiencias que promueven el intercambio cultural y la integración, trascendiendo lo educativo y convirtiéndose en procesos de transformación personal. La organización, sostenida por voluntarios, articula la llegada de estudiantes extranjeros y el envío de jóvenes de esta región hacia distintos destinos del mundo.

Visitaron Paralelo 32 Valentina Merlo (voluntaria), Eliana Wendler (familia anfitriona), Valentine Vimont (estudiante francesa de intercambio en Crespo), Gastón Dettler (familia anfitriona) y Victoria Cepeda (presidenta de AFS). Aportaron muchos conceptos para entender cómo se vive la iniciativa desde adentro.

Organización internacional y arraigo local

AFS es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y de base voluntaria. A nivel global cuenta con más de 100 años de historia. En Argentina superó las siete décadas de actividad. En Crespo está por cumplir 15 años.

Se ofrecen programas de intercambio en más de 90 países, con propuestas que varían en duración y características. La mayoría está orientada a estudiantes secundarios de entre 14 y 18 años, aunque en los últimos años se ampliaron las opciones para adultos. Cepeda y Merlo explicaron que trabajan más de veinte voluntarios, articulando además con localidades cercanas.

Los programas pueden ser de pocas semanas, trimestrales, semestrales o anuales, y también existen experiencias grupales enfocadas en el aprendizaje de idiomas y la inmersión cultural. Cualquier estudiante puede postularse, pero cada país establece sus requisitos, que pueden incluir condiciones de edad, nivel de idioma o particularidades específicas, como ocurre en algunos destinos asiáticos.

Desde la organización trabajan para orientar la elección del destino según las posibilidades de cada estudiante, no solo por requisitos, sino por afinidad cultural o expectativas personales.

Actualidad

En 2026 se concretó la llegada de tres estudiantes en los primeros meses del año —provenientes de Suiza, Tailandia e Italia— y se espera el arribo de más, para los que se necesitan familias anfitrionas. En paralelo, cuatro jóvenes viajarán a distintos destinos.

De cara a la llegada de nuevos adolescentes, AFS Crespo mantiene abierta la convocatoria a familias interesadas en hospedar, invitando además a mayores de 18 años a ser voluntarios. Pueden contactarse a través de redes sociales, recibiendo información y asesoramiento.

“Actualmente tenemos diez estudiantes, una en Ramírez y el resto en Crespo. Y ahora vienen ocho. Para cuatro ya tenemos resuelta la situación, pero necesitamos una familia anfitriona para mediados de junio y otras tres para agosto, pudiéndose ser de Crespo o la zona. Una chica de Estados Unidos viene en junio y arriba por ocho semanas. Uno de Hungría llega por cinco meses y dos chicas de Italia vienen por un programa anual. Todos tienen 17 años. Se dispone de la información completa de ellos, con todo lo que es necesario saber antes de tomar la decisión. Llegan con seguro médico completo, un dato no menor. Lógicamente se hacen entrevistas previas con las posibles familias anfitrionas también”, destacaron Merlo y Cepeda.

“Lo que pedimos es casa, comida y cariño”, indicaron, explicando que el compromiso radica en brindar un espacio de contención y acompañamiento. Aclararon que no existe un perfil único para hospedar: pueden participar familias con hijos, sin hijos, parejas, personas solas e incluso adultos mayores.

Los estudiantes no solo se integran en el ámbito familiar y escolar, sino también en la vida social. Participan en actividades deportivas, culturales y recreativas. Esta inserción favorece la construcción de vínculos sólidos, que en muchos casos perduran más allá del intercambio.

Hay un seguimiento de cada caso que incluye encuentros periódicos y la intervención ante cualquier dificultad. En la dinámica local, se registra un mayor flujo de estudiantes que llegan en comparación con los que se van.

La historia de Eli, Gastón y Valentine

Eliana Wendler y Gastón Dettler son una pareja que asumió el compromiso de recibir en su hogar a Valentine Vimont, joven de 18 años oriunda de Francia, que llegó en 2025. Eliana trabaja en el Municipio y Gastón es docente.

Eliana comentó que “Nunca nos habíamos planteado la posibilidad hasta que Gastón llegó con la propuesta. Fue un sí rotundo y empezamos a crear su espacio, a informarnos, a hablar con nuestros familiares y prepararnos para su llegada. En agosto del año pasado arribó. Vale la pena, todo fluye desde el diálogo”.

Gastón sumó que “Lo hablé con Eliana y decidimos afrontar la experiencia, que es satisfactoria. Lo importante, tanto para el que recibe como para el que llega, es ser abiertos, porque hablamos de culturas diferentes. Con paciencia, se logra un excelente día a día. Estamos felices del tiempo compartido y con melancolía porque en pocas semanas se va”.

Valentine explicó que “AFS de Francia hizo una convocatoria, nos informamos del programa, mi mamá se convenció, a mi papá le costó un poco más, pero aceptó. Hablo además de francés, inglés y español, y eso facilitó las cosas. Quería algún lugar de América Latina y fue Argentina, país donde gusta el fútbol, algo que me apasiona y hasta lo practico en el Club Atlético San Rafael. Fue sencillo, me adapté enseguida”.

“Curso en el ICC. Una exigencia es estar escolarizada durante la estadía. Hice amigos, me encanta la ciudad. Francia es una sociedad más fría, acá la calidez distingue a la gente y la comida también. Extrañaré mucho, porque estoy cómoda y la paso bien”, agregó.