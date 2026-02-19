Más de 20 espacios gastronómicos formarán parte de la jornada, ofreciendo una amplia variedad de platos que incluirán sabores tradicionales argentinos y opciones de cocina internacional. La iniciativa busca reunir a vecinos y visitantes en torno a la buena comida y el encuentro, consolidándose como una alternativa para cerrar el mes con una propuesta diferente y festiva.

Además de la oferta culinaria, el evento contará con música en vivo y la participación de destacados artistas que subirán al escenario para brindar un espectáculo destinado a grandes y chicos, sumando ritmo y entretenimiento a la velada.

“Gustito a verano” es una iniciativa organizada por la Municipalidad de Crespo y tendrá entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta celebración.

Propuesta musical

La grilla artística estará marcada por una fuerte presencia de la cumbia y los ritmos regionales.

Bam Band

Banda de cumbia santafesina integrada principalmente por los hermanos Claudio, Iván y Charly Gaete. Nacida a mediados de los años 2000, se consolidó como referente del género tropical en la región gracias a su estilo fiestero, coreografías y cercanía con el público. Con más de dos décadas en los escenarios, cosechó seguidores con temas como Lo aprendió conmigo, Mírame a la cara, Lupita y Que te vaya bien.

Media Pinta

Agrupación de cumbia oriunda de Crespo, integrada por músicos locales. El proyecto comenzó a gestarse en 2022 y debutó en los escenarios en 2023. Se caracteriza por ofrecer shows en vivo que combinan cumbia tradicional con clásicos del género, aportando ritmo y alegría a cada presentación.

LC Kumbia

Banda nacida en Paraná hace ocho años, conformada mayoritariamente por músicos de esa ciudad. A lo largo de su trayectoria grabó tres temas en formato enganchado disponibles en Spotify y lanzó tres videoclips en YouTube. Ha recorrido diversos escenarios de la provincia, presentándose en localidades como Tabossi, Urdinarrain, Lucas González, Aldea María Luisa y Viale.

Timbués

Proyecto musical surgido hace tres años e integrado por Walter Medrano, Javier Ernst, Nico Denig, Álvaro Shaedel y Joel Derfler. Con un fuerte compromiso con la música del litoral, el grupo ha llevado su propuesta a distintas ciudades y localidades entrerrianas, destacándose por su estilo propio y versiones con identidad regional.

Herencia Alemana

Con origen en Valle María, Entre Ríos, el grupo está profundamente ligado al folclore alemán y su fusión con ritmos tradicionales argentinos. Su repertorio recorre polkas, vals, chamamé, cuarteto y cumbia, en un espectáculo que celebra las tradiciones y el espíritu festivo, incluyendo momentos como el clásico espiche, donde el público se convierte en protagonista.

Con una propuesta que combina sabores, música y tradición, “Gustito a verano” se perfila como una de las actividades destacadas de la agenda cultural local, convocando a la comunidad a disfrutar de una noche de encuentro y celebración en el Anfiteatro del Lago.