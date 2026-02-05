La Municipalidad de Crespo anunció la realización de la segunda edición de “Gustito a verano”, una propuesta gastronómica y cultural que tendrá lugar el sábado 28 de febrero, a partir de las 20:00, en el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Pensado como una noche para disfrutar en familia, el evento reunirá más de 20 espacios gastronómicos, que ofrecerán una amplia variedad de platos. La propuesta combina sabores tradicionales de la cocina argentina con opciones de gastronomía internacional, buscando satisfacer todos los gustos y convertir la velada en un recorrido culinario al aire libre.

Además de la oferta gastronómica, “Gustito a verano” contará con música en vivo, con la participación de artistas destacados que se presentarán en el escenario del anfiteatro. El espectáculo está diseñado para convocar tanto a grandes como a chicos, sumando entretenimiento y un clima festivo a la jornada.

Desde el municipio destacaron que se trata de una iniciativa organizada por la Municipalidad, con ingreso libre y gratuito, e invitaron a vecinos y visitantes a participar de una propuesta que busca fortalecer los espacios de encuentro, promover la gastronomía local y disfrutar del verano en un entorno natural y accesible para toda la comunidad.