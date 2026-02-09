Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de variedades especiales de pizzas creadas para la ocasión, además de descuentos, promociones, regalos y beneficios exclusivos, tanto para el consumo en los locales como en la modalidad delivery.

Desde la Dirección de Integración y Participación Comunitaria, Ana Laura Udrizar destacó que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro social a través de la gastronomía. “Todos están invitados a participar y a encontrarse en el centro de la ciudad”, expresó, al tiempo que definió la propuesta como una invitación a “salir a vivir Crespo y compartir”.

Locales adheridos y promociones

Los establecimientos participantes ofrecerán diferentes promociones según cada jornada:

Andale: 1 pizza + 2 lisos de regalo; 2×1 en pizza muzzarella.

1 pizza + 2 lisos de regalo; 2×1 en pizza muzzarella. Angelo di Luce: 10% de descuento en pizzas para llevar y en consumo en el local (domingo y lunes).

10% de descuento en pizzas para llevar y en consumo en el local (domingo y lunes). BeerStation: 15% de descuento en todas las variedades; lunes pizza libre (domingo y lunes).

15% de descuento en todas las variedades; lunes pizza libre (domingo y lunes). Darcy: Pizza muzzarella a $10.000 (domingo y lunes).

Pizza muzzarella a $10.000 (domingo y lunes). Don Bataca: 25% de descuento en todas las variedades (domingo y lunes).

25% de descuento en todas las variedades (domingo y lunes). Hans: 20% de descuento en todas las pizzas (solo domingo; lunes cerrado).

20% de descuento en todas las pizzas (solo domingo; lunes cerrado). Ivrea: 10% de descuento en toda la carta (domingo y lunes).

10% de descuento en toda la carta (domingo y lunes). Juego de Birras: 10% off en pizzas; tres nuevas variedades; combo promoción: pizza caprese + 2 pintas a elección por $16.000 (domingo y lunes).

10% off en pizzas; tres nuevas variedades; combo promoción: pizza caprese + 2 pintas a elección por $16.000 (domingo y lunes). NewLand: Pizza libre (domingo y lunes).

Pizza libre (domingo y lunes). Pedro Pizza Piedra: 2 muzzas + 2 latas: $28.000 1 muzza + 1 de pera + 2 latas: $32.000 1 peperoni + 1 de pera + 2 latas: $40.000

Punto y Coma: nuevas variedades “Pizza Mexicana” y pizza en forma de corazón (domingo y lunes).

nuevas variedades “Pizza Mexicana” y pizza en forma de corazón (domingo y lunes). Toto’s: domingo 15, dos pizzas a elección por $20.000; lunes 16, 3×2 en pizzas mozzarellas listas para hornear por $15.000.

domingo 15, dos pizzas a elección por $20.000; lunes 16, 3×2 en pizzas mozzarellas listas para hornear por $15.000. TUT: 20% de descuento en todas las variedades (domingo y lunes).

Día Mundial de la Pizza

La actividad se enmarca además en la celebración del Día Mundial de la Pizza, que se conmemora cada 9 de febrero. Desde el área municipal destacaron que se trata de una de las comidas más consumidas y populares del mundo, presente en diversas culturas gracias a la enorme variedad de ingredientes y estilos de preparación.

En 2017, la pizza fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su valor cultural, su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario de generación en generación, distinción aprobada durante una reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial realizada en la isla de Jeju, Corea del Sur.