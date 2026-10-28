Crespo se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrollará el 6, 7 y 8 de noviembre en el predio ubicado en el acceso a la ciudad. La propuesta combinará actividades vinculadas con la producción avícola, una feria comercial, espacios gastronómicos y espectáculos musicales.

La programación incluirá las presentaciones de Turf, El Polaco y Soledad Pastorutti, además de una renovada peña joven. También habrá actividades recreativas para distintos públicos y espacios destinados a mostrar la innovación y los avances tecnológicos de la industria avícola.

La presentación se realizó en Paraná

La fiesta fue presentada en Paraná, en el marco de los showrooms organizados por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) para promocionar las celebraciones que integran la agenda turística provincial.

Participaron el secretario ejecutivo del organismo, Sebastián Bel; el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Galinger; y la secretaria de Economía, Hacienda y Producción del municipio, Evangelina Schmidt.

Durante el encuentro, Bel destacó el alcance regional de la celebración y su aporte a la actividad turística y cultural, además de la visibilidad que brinda a la producción avícola.

Cerutti, por su parte, puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio y la Asociación Civil para organizar una propuesta que reúna distintas expresiones de la ciudad, con la producción como uno de sus ejes centrales.

Producción, gastronomía y espectáculos

Con más de tres décadas de trayectoria, la Fiesta Nacional de la Avicultura representa una de las principales celebraciones vinculadas con la identidad productiva de Crespo.

El pabellón avícola permitirá conocer avances tecnológicos e innovaciones del sector, mientras que la feria comercial ofrecerá un espacio para la actividad empresarial y comercial. La propuesta se completará con patios gastronómico y cervecero, actividades recreativas y espectáculos en el escenario principal.

Galinger destacó la importancia de compartir con la comunidad la historia de la avicultura y reconocer a quienes impulsaron sus primeros pasos en la ciudad.

La previa será con deporte

Antes del inicio de la fiesta, el sábado 31 de octubre se realizará una maratón de 10 kilómetros y una caminata familiar.

Según se informó durante la presentación, la competencia ya cuenta con alrededor de 200 inscriptos. Las actividades deportivas ampliarán la convocatoria y sumarán una propuesta para quienes quieran participar de la celebración desde el movimiento y la vida saludable.

Con esta nueva edición, Crespo volverá a poner en primer plano su identidad como Capital Nacional de la Avicultura, en una convocatoria que reúne a productores, comerciantes, artistas, vecinos y visitantes de distintos puntos de Entre Ríos.