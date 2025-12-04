Eventos en Crespo
Crespo se prepara para la 37ª Fiesta Anual del Deporte Crespense
Como cada cierre de temporada, la comunidad deportiva de Crespo volverá a reunirse para reconocer a sus máximos representantes en la 37ª Fiesta Anual del Deporte Crespense, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 20:30, en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”.
Antes del inicio de la ceremonia, se realizará un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud, figura destacada del deporte local.
Un reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria
La organización del evento está a cargo de la Municipalidad de Crespo, en conjunto con periodistas deportivos locales, y con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las instituciones de la ciudad.
Como es tradición, la ceremonia distinguirá a los deportistas crespenses que se destacaron durante la temporada en competencias de ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones.
Los destacados 2025
A continuación, la lista completa de los deportistas que recibirán su reconocimiento en cada disciplina:
Fútbol AFA
Agostina Holzheier – Aneley Güttlein – Iván Chávez – Sebastián Miño – Valentino Gassmann
Fútbol Infantil Sub 11
Bayron Fernández – Martín Eclesia – Eugenio Fontana
Fútbol Infantil Sub 13
Jonathan Mazzoni – Thiago Schmidt – Justino Franck
Fútbol Infantil Sub 15
Juan Jacob – Gustavo Neiff – Ignacio Haberkorn
Fútbol Mayor Sub 17
Facundo Randisi – Alexis Giménez – Exequiel Díaz
Fútbol Mayor Sub 20
Pedro Navarro – Tomás Pfarher – Benjamín Heffele
Fútbol Mayor
Sebastián Prediger – Francisco Canosa – Lautaro Schoenfelt
Fútbol Femenino
Milagros Estevenazzio – Priscila Ulrich – Gilda Barreto
Fútbol Femenino Infantil-Juvenil
Martina Stieben Stürtz – Evelyn Espíndola – Isabella Prediger
Básquet Masculino
Francisco Folmer – Martiniano Morales – Santiago Gelroth – Thiago Castro – Ignacio Gareis
Básquet Femenino
Sofía Wolf – Antonela Frickel – Lara Regner – Paulina Holzheuer
Automovilismo
Emiliano Stang – Joel Gassmann – Claudio Franck
Pádel Masculino
Martín Heffel – Nelson Cepeda – Juan Sinner – Ariel Brauer
Pádel Femenino
Paola Miranda – Verónica Gelroth
Atletismo Menores
Estefanía Lambrecht – Keila Past – Thomas Martin – Maximiliano Sotelo
Atletismo Juveniles
Jean Paul Bernat – María Victoria Repp – Luisana Schneider
Atletismo Máster
Solange Tropini – Walter Jacob – Marcelo Past – Daniel Tablada
Hockey sobre Césped
Carolina Zapata – Isabella Derfler – Martina Jacob – Jimena Canga
Hockey sobre Patines
Ana Lea Kremer – Vanina Geist – Desiree Spoturno
Hockey sobre Patines Infantiles
Mikeila Sandillu – Lara Schwindt – Yazmín Prediger
Pelota Paleta
Melina Spahn – Carlos Dorato – Mauricio Farías – Máximo Sosa
Ciclismo Menores
Agustina Acevedo – Genaro Gareis – Emanuel Ledesma
Ciclismo Mayores
Claudio Geist – Julio Ledesma – Diego Bierschuvall
Bochas
Thiago Tablada – Alexis Barreto – Sergio Giménez
Artes Marciales de Contacto
Nicolás Sosa – Gerónimo Alvarenga – Sebastián Colli – Mateo Gallego – Augusto Sequeira
Tenis
Benjamín Betancurt – Martiniano Decoud
Gimnasia Rítmica
Luana Sauthier – Mía Sommer – Maitena Stürtz
Gimnasia Artística
Felisa González – Paula Kessler – Luz Mangeon
Patín Artístico
Emma Schmidt – Hanna Niderhaus – Victoria Folmer – Maite Rodríguez Ríos – Catalina Haberkorn – Catalina Heinzenknecht
SUP Stand Up Paddle
María Ángeles Wendler – Franco Pittavino
Rugby Masculino
Juan Bikaluk – Maximiliano Seibel – Pablo Espíndola Benítez – Joaquín Krom
Rugby Femenino
Micaela Warnke – Florentina Martínez
Pool
Elvio Gassmann
Ajedrez
Evelyn Ulrich
Triatlón-Duatlón
Silvina Wiliezko
Colombofilia
Hugo Wiesner – Jesús Jung – Gonzalo Pereyra
Vóley Femenino
Candela Sian – Belén Müller – Felicia Alba
Vóley Masculino
Nahuel Leaniz – Enrique Gallinger – Francisco Schell
Deporte Adaptado
Alan Villanueva – Iván Müller – Nicolás Demartín – Emanuel Ramírez
Motociclismo
Manuel Gadea
Una noche para celebrar el deporte crespense
Con una amplia nómina de distinguidos y el permanente acompañamiento de la comunidad, la Fiesta Anual del Deporte Crespense se consolida como uno de los eventos más representativos de la ciudad.
Será una noche para agradecer, reconocer y celebrar el esfuerzo de quienes llevan el nombre de Crespo a cada escenario deportivo del país.