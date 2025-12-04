Como cada cierre de temporada, la comunidad deportiva de Crespo volverá a reunirse para reconocer a sus máximos representantes en la 37ª Fiesta Anual del Deporte Crespense, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 20:30, en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”.

Antes del inicio de la ceremonia, se realizará un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud, figura destacada del deporte local.

Un reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria

La organización del evento está a cargo de la Municipalidad de Crespo, en conjunto con periodistas deportivos locales, y con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las instituciones de la ciudad.

Como es tradición, la ceremonia distinguirá a los deportistas crespenses que se destacaron durante la temporada en competencias de ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones.

Los destacados 2025

A continuación, la lista completa de los deportistas que recibirán su reconocimiento en cada disciplina:

Fútbol AFA

Agostina Holzheier – Aneley Güttlein – Iván Chávez – Sebastián Miño – Valentino Gassmann

Fútbol Infantil Sub 11

Bayron Fernández – Martín Eclesia – Eugenio Fontana

Fútbol Infantil Sub 13

Jonathan Mazzoni – Thiago Schmidt – Justino Franck

Fútbol Infantil Sub 15

Juan Jacob – Gustavo Neiff – Ignacio Haberkorn

Fútbol Mayor Sub 17

Facundo Randisi – Alexis Giménez – Exequiel Díaz

Fútbol Mayor Sub 20

Pedro Navarro – Tomás Pfarher – Benjamín Heffele

Fútbol Mayor

Sebastián Prediger – Francisco Canosa – Lautaro Schoenfelt

Fútbol Femenino

Milagros Estevenazzio – Priscila Ulrich – Gilda Barreto

Fútbol Femenino Infantil-Juvenil

Martina Stieben Stürtz – Evelyn Espíndola – Isabella Prediger

Básquet Masculino

Francisco Folmer – Martiniano Morales – Santiago Gelroth – Thiago Castro – Ignacio Gareis

Básquet Femenino

Sofía Wolf – Antonela Frickel – Lara Regner – Paulina Holzheuer

Automovilismo

Emiliano Stang – Joel Gassmann – Claudio Franck

Pádel Masculino

Martín Heffel – Nelson Cepeda – Juan Sinner – Ariel Brauer

Pádel Femenino

Paola Miranda – Verónica Gelroth

Atletismo Menores

Estefanía Lambrecht – Keila Past – Thomas Martin – Maximiliano Sotelo

Atletismo Juveniles

Jean Paul Bernat – María Victoria Repp – Luisana Schneider

Atletismo Máster

Solange Tropini – Walter Jacob – Marcelo Past – Daniel Tablada

Hockey sobre Césped

Carolina Zapata – Isabella Derfler – Martina Jacob – Jimena Canga

Hockey sobre Patines

Ana Lea Kremer – Vanina Geist – Desiree Spoturno

Hockey sobre Patines Infantiles

Mikeila Sandillu – Lara Schwindt – Yazmín Prediger

Pelota Paleta

Melina Spahn – Carlos Dorato – Mauricio Farías – Máximo Sosa

Ciclismo Menores

Agustina Acevedo – Genaro Gareis – Emanuel Ledesma

Ciclismo Mayores

Claudio Geist – Julio Ledesma – Diego Bierschuvall

Bochas

Thiago Tablada – Alexis Barreto – Sergio Giménez

Artes Marciales de Contacto

Nicolás Sosa – Gerónimo Alvarenga – Sebastián Colli – Mateo Gallego – Augusto Sequeira

Tenis

Benjamín Betancurt – Martiniano Decoud

Gimnasia Rítmica

Luana Sauthier – Mía Sommer – Maitena Stürtz

Gimnasia Artística

Felisa González – Paula Kessler – Luz Mangeon

Patín Artístico

Emma Schmidt – Hanna Niderhaus – Victoria Folmer – Maite Rodríguez Ríos – Catalina Haberkorn – Catalina Heinzenknecht

SUP Stand Up Paddle

María Ángeles Wendler – Franco Pittavino

Rugby Masculino

Juan Bikaluk – Maximiliano Seibel – Pablo Espíndola Benítez – Joaquín Krom

Rugby Femenino

Micaela Warnke – Florentina Martínez

Pool

Elvio Gassmann

Ajedrez

Evelyn Ulrich

Triatlón-Duatlón

Silvina Wiliezko

Colombofilia

Hugo Wiesner – Jesús Jung – Gonzalo Pereyra

Vóley Femenino

Candela Sian – Belén Müller – Felicia Alba

Vóley Masculino

Nahuel Leaniz – Enrique Gallinger – Francisco Schell

Deporte Adaptado

Alan Villanueva – Iván Müller – Nicolás Demartín – Emanuel Ramírez

Motociclismo

Manuel Gadea

Una noche para celebrar el deporte crespense

Con una amplia nómina de distinguidos y el permanente acompañamiento de la comunidad, la Fiesta Anual del Deporte Crespense se consolida como uno de los eventos más representativos de la ciudad.

Será una noche para agradecer, reconocer y celebrar el esfuerzo de quienes llevan el nombre de Crespo a cada escenario deportivo del país.