El Club Atlético Sarmiento de Crespo confirmó que este sábado 31 de enero, a partir de las 20:30, se llevará a cabo la 14ª edición de la Fiesta Provincial del Pollo, un evento ya consolidado dentro de la agenda festiva de Entre Ríos. La celebración tendrá lugar en la sede de la institución, ubicada en la intersección de las calles Avellaneda y Estrada, y promete una noche dedicada a la gastronomía, la música en vivo y el encuentro comunitario.

La propuesta se desarrollará en una única velada y tendrá como eje central la gastronomía basada en el pollo, producto emblemático de la zona y de gran relevancia para la economía regional. A esta oferta se sumarán espectáculos musicales de distintos estilos, pensados para convocar a un público amplio y diverso, y generar un espacio de disfrute para vecinos, familias y visitantes de toda la región.

Desde la organización destacaron que la fiesta contará además con la participación de emprendedores locales, aportando una dimensión comercial que permitirá visibilizar y promover el trabajo de productores y trabajadores de la ciudad y alrededores, fortaleciendo el perfil comunitario del evento.

En el plano artístico, la 14ª Fiesta Provincial del Pollo presentará una cartelera variada sobre el escenario del Club Atlético Sarmiento. Actuarán Maravillas Alemanas, Grupo Tentación, Humberto y los Amantes, La Contra y El Brujo Ezequiel, conformando una grilla musical que recorrerá diferentes géneros y estilos.