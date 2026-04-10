En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, Crespo se alista para vivir un mes cargado de actividades pensadas para toda la comunidad. Así lo detallaron Andrés Spreafico y Vanina Schrooh durante una entrevista con la periodista Valeria Torresín en el programa Crespo en Vivo.

“Estamos contentos porque cuando uno planifica cosas quiere que la gente las disfrute y se apropie de lo que se propone”, expresó Spreafico, destacando el trabajo conjunto de múltiples áreas municipales detrás de cada iniciativa.

Un fin de semana cargado de propuestas

Las actividades comenzarán este viernes con la presentación de una obra de teatro vinculada a la temática de Malvinas, dirigida por la crespense Valentina Musachodi. La función será a las 20:30 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta no solo busca entretener, sino también generar reflexión, y se suma a una agenda que combina cultura, memoria e identidad local.

El fin de semana continuará con uno de los eventos más esperados: la Feria Crespo, que se desarrollará el sábado y domingo desde las 15 en el predio ferial.

Feria Crespo: emprendedores, música y propuestas para toda la familia

Schrooh brindó detalles de la organización de la feria, que este año contará con la participación de 76 emprendedores, entre ellos 35 dentro del pabellón principal y un paseo artesanal al aire libre con 26 stands adicionales.

El evento incluirá además espacios gastronómicos, música en vivo con ambientación de DJ, sectores recreativos para niños —como peloteros y autos a batería— y propuestas pensadas para toda la familia.

“Es toda una ingeniería que involucra a muchas áreas del municipio, desde alumbrado hasta carpintería y ambiente”, explicó, remarcando el trabajo colectivo que permite llevar adelante el evento.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de emprendedores de localidades cercanas, ampliando la participación regional y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico.

Música sinfónica y coro en un escenario especial

El cierre del fin de semana será el domingo a las 20 en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, con un espectáculo sinfónico-coral que incluirá la interpretación de la Misa Criolla, a cargo de la orquesta y el coro local.

Se trata de una propuesta que combina música y espiritualidad en un entorno único, replicando el éxito de presentaciones anteriores realizadas en templos de la ciudad.

Una celebración colectiva

Durante la entrevista, ambos funcionarios coincidieron en destacar que el mes aniversario no solo busca ofrecer espectáculos, sino también generar espacios de encuentro, participación y desarrollo.

“Hay mucha gente trabajando para que todo esto suceda. Nosotros somos la cara visible, pero detrás hay un gran equipo”, subrayaron.

Además, señalaron que el crecimiento sostenido de los eventos en la ciudad —como la Fiesta Nacional de la Avicultura y otras celebraciones— impulsa a seguir ampliando la oferta cultural y recreativa.

Crespo, una ciudad en movimiento

La programación de abril refleja el objetivo de consolidar a Crespo como una ciudad activa, con propuestas diversas que convocan a distintos públicos.

“Queremos que todos los crespenses sean parte del festejo de su ciudad”, afirmaron.

Con una agenda que combina cultura, emprendedurismo, música y participación comunitaria, Crespo se prepara para celebrar su aniversario con una propuesta inclusiva, dinámica y en constante crecimiento.