Crespo se prepara con una agenda colmada de actividades para el fin de semana largo
La ciudad de Crespo tendrá un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, recreativas y deportivas para toda la comunidad y visitantes. Desde tertulias, ferias y desfiles, hasta teatro, aniversarios y competencias deportivas, la agenda local ofrece múltiples alternativas para disfrutar.
Cultura y comunidad
- Tertulia y bingo de primavera: El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales organiza la velada “Tertulia, recibimos la primavera”, con bingo incluido. Será este viernes 26 de septiembre desde las 17:00 en Güemes 1830.
- Suelta de libros: La Biblioteca Popular Orientación realizará una nueva entrega gratuita de ejemplares este sábado a las 17:00, con el objetivo de promover la lectura y la circulación del conocimiento.
- Encuentro Distrital de Mujeres: La Congregación Evangélica de Crespo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, será sede del 33° Encuentro Distrital de Mujeres, un espacio de reflexión y reivindicación que se desarrollará el sábado de 9:45 a 17:00 en el salón “Esperanza”.
- Desfile y destrezas criollas: La Agrupación Amigos del Caballo celebrará su 42° aniversario con un desfile tradicionalista por las calles de Crespo y un festival de destrezas criollas. Será este domingo desde las 9:00 en el Campo de la Tradición.
- 124° aniversario de la Sociedad Italiana: La institución celebrará con un almuerzo este domingo 28 a las 12:30, acompañado de un espectáculo en vivo del “Grego”.
Fiesta Popular del Teatro
La 15ª Fiesta Popular e Internacional del Teatro transitará sus últimas tres jornadas con obras, talleres y espectáculos para todas las edades en distintos espacios de la ciudad. Se destacan la presencia de compañías de Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Rosario y grupos locales. El cierre será el domingo 28 con la obra “La gente normal” y un acto final en el Salón Municipal.
Deportes
El fin de semana también ofrecerá una intensa agenda deportiva:
- Atletismo: Torneo para categorías Mini, U12 y U14 en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”, este sábado desde las 10:00.
- Básquetbol masculino: Jornada de formativas en el Club Atlético Unión el sábado 27.
- Básquetbol femenino: Unión recibirá a Urquiza de Santa Elena este domingo a las 11:00 en U17.
- Fútbol infantil y de mayores: Partidos del Torneo Clausura de Paraná Campaña en el estadio “Eduardo Stieben Wirth” y en el “Don César Bione”.
- Rugby: Unión de Crespo será local frente a Libertad Rugby de Nogoyá, este domingo a las 15:30 en el “Viejo Arsenal”.
- Padel: Campeonato del 26 al 28 de septiembre en el Club Atlético Unión, con modalidades mixto y caballeros.
