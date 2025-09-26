La ciudad de Crespo tendrá un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, recreativas y deportivas para toda la comunidad y visitantes. Desde tertulias, ferias y desfiles, hasta teatro, aniversarios y competencias deportivas, la agenda local ofrece múltiples alternativas para disfrutar.

Cultura y comunidad

Tertulia y bingo de primavera : El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales organiza la velada “Tertulia, recibimos la primavera”, con bingo incluido. Será este viernes 26 de septiembre desde las 17:00 en Güemes 1830.

: El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales organiza la velada “Tertulia, recibimos la primavera”, con bingo incluido. Será este viernes 26 de septiembre desde las 17:00 en Güemes 1830. Suelta de libros : La Biblioteca Popular Orientación realizará una nueva entrega gratuita de ejemplares este sábado a las 17:00, con el objetivo de promover la lectura y la circulación del conocimiento.

: La Biblioteca Popular Orientación realizará una nueva entrega gratuita de ejemplares este sábado a las 17:00, con el objetivo de promover la lectura y la circulación del conocimiento. Encuentro Distrital de Mujeres : La Congregación Evangélica de Crespo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, será sede del 33° Encuentro Distrital de Mujeres , un espacio de reflexión y reivindicación que se desarrollará el sábado de 9:45 a 17:00 en el salón “Esperanza”.

: La Congregación Evangélica de Crespo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, será sede del , un espacio de reflexión y reivindicación que se desarrollará el sábado de 9:45 a 17:00 en el salón “Esperanza”. Desfile y destrezas criollas : La Agrupación Amigos del Caballo celebrará su 42° aniversario con un desfile tradicionalista por las calles de Crespo y un festival de destrezas criollas. Será este domingo desde las 9:00 en el Campo de la Tradición.

: La Agrupación celebrará su 42° aniversario con un desfile tradicionalista por las calles de Crespo y un festival de destrezas criollas. Será este domingo desde las 9:00 en el Campo de la Tradición. 124° aniversario de la Sociedad Italiana: La institución celebrará con un almuerzo este domingo 28 a las 12:30, acompañado de un espectáculo en vivo del “Grego”.

Fiesta Popular del Teatro

La 15ª Fiesta Popular e Internacional del Teatro transitará sus últimas tres jornadas con obras, talleres y espectáculos para todas las edades en distintos espacios de la ciudad. Se destacan la presencia de compañías de Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Rosario y grupos locales. El cierre será el domingo 28 con la obra “La gente normal” y un acto final en el Salón Municipal.

Deportes

El fin de semana también ofrecerá una intensa agenda deportiva: