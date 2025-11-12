Cultura
Crespo Rock 2025
El clásico festival Crespo Rock vuelve con todo este 14 y 15 de noviembre en el Predio del Club Sarmiento (French y Los Reseros), con más de 20 bandas locales y regionales, un sonido potente y la energía que lo convierte en una cita imperdible para los amantes del rock entrerriano.
Luego de varios años sin realizarse, el Crespo Rock retomó su actividad en 2023, impulsado por RR Producciones, con el objetivo de volver a posicionar a la ciudad como un polo cultural y de difusión del rock local y regional.
Esta edición 2025 reúne bandas de Crespo, Paraná, María Grande, Nogoyá, General Ramírez, La Paz y Buenos Aires, fortaleciendo el vínculo entre artistas y público, y consolidando un espacio de encuentro que crece año a año.
Bandas y horarios
Viernes 14 de noviembre
Desde las 20:00 hs, el escenario recibirá a:
Somos Rock, La Patada, La Puerta de Arriba, Abyssmo, Astillas del Mismo Palo, Osafim, Rollando Rolla y Sentir Nacional.
Sábado 15 de noviembre
Desde las 17:00 hs, segunda jornada con:
Trifásica, B.D.G. (Banderas de Guerra), Colties, Trovador, Xul Pacífico, Viejo Verde, Maple, Loud Noises, Stifler’s Mom, La Zapada, R.D.M., Aqueronte y Cultura Frita.
Entradas anticipadas
El abono para los dos días tiene un valor de $12.000 y se puede conseguir en los siguientes puntos de venta:
- Kiosco Homero (Yapeyú 507)
- Osvaldo Chiappesoni (San Martín 992)
- Panificación El Trébol (Sarmiento y Alem)
- RR Producciones (@rr.producciones2)
- Agencia Choli Miranda (H. Yrigoyen 1545)
En cuanto a las entradas individuales se venderán
Entrada gratuita para menores
Los menores de 15 años ingresan gratis, llevando un alimento no perecedero que será destinado a colaborar con instituciones locales.