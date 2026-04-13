Debido a las condiciones climáticas, el acto central se desarrolló de manera breve pero emotiva. A las 10 de la mañana, el intendente Marcelo Cerutti, junto a veteranos de guerra, encabezó la colocación de una ofrenda floral en nombre de toda la comunidad. Luego, se realizó un minuto de silencio acompañado por un toque de trompeta a cargo de Johanna Olmedo, integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal.

La ceremonia contó con la presencia de excombatientes, familiares, autoridades locales y provinciales, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos, quienes se acercaron a rendir tributo a los héroes de Malvinas.

Para los argentinos, la noción de soberanía está profundamente ligada a las Islas Malvinas, y en este nuevo aniversario, los crespenses reafirmaron ese sentimiento a través del respeto, la memoria y el reconocimiento.

Una jornada de memoria y reflexión

Las actividades conmemorativas comenzaron en la noche del miércoles 1 de abril con la tradicional vigilia en la misma plaza, un espacio de encuentro que reunió a la comunidad en torno al recuerdo de los soldados. Durante ese momento, también se realizó una ofrenda floral al pie del monumento, reafirmando el compromiso colectivo con la memoria histórica.

Ya en las primeras horas del 2 de abril, el intendente Cerutti, acompañado por la viceintendenta Jacinta Eberle, participó de un desayuno y acto en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo. Allí se reflexionó sobre las consecuencias del conflicto y la importancia de mantener vivo su legado.

En ese contexto, el mandatario destacó la necesidad de sostener el compromiso con la causa Malvinas y expresó su anhelo de una resolución diplomática. “Por estos 44 años que han pasado y por esos combatientes que dejaron su vida en este conflicto. Es un legado que hay que sostener. Las Malvinas, indudablemente, son argentinas. Seguramente van a volver a través de la diplomacia”, afirmó.

A pesar de las lluvias, el homenaje en la plaza pudo concretarse, manteniendo viva la memoria de quienes dieron su vida por el país.

Propuesta cultural en homenaje

Como parte de las actividades conmemorativas, el viernes 10 de abril a las 20:30 se presentará en el Salón Municipal de Crespo (San Martín 1327) la obra teatral “Ningún suelo más querido”. Se trata de un unipersonal interpretado por la actriz Mirta Rossi, con textos de Emiliano Farías, que rinde homenaje a las madres de los caídos en Malvinas.

La puesta cuenta con asistencia técnica de Felipe Maillier, dirección general de Quique Maillier y Valentina Muzzachiodi, y trabajo en fotografía y diseño de Lara Cereijo. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.