El lunes 10 de junio, en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, la ciudad de Crespo llevó a cabo un emotivo acto de homenaje a los Veteranos de la Guerra de Malvinas residentes en la localidad, reconociendo su participación en el conflicto bélico de 1982.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Municipal y fue organizada a partir de un proyecto presentado por el bloque de concejales del Frente Crespo Nos Une, que establece un reconocimiento formal y beneficios impositivos para quienes participaron del conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía en el Atlántico Sur.

Reconocimiento y beneficios concretos

Durante el acto, se hizo entrega de placas conmemorativas que podrán ser colocadas en los domicilios particulares de los excombatientes, si así lo desean. Además, se anunció la implementación de un beneficio impositivo que contempla la exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria para los veteranos de guerra que residan en Crespo y habiten su vivienda junto a su grupo familiar.

Este beneficio comenzará a regir a partir del año 2026, y los beneficiarios deberán presentar anualmente, en diciembre, un Certificado de Supervivencia ante la Oficina de Administración Fiscal y Tributaria (AFyT) del municipio, comenzando en diciembre de 2025.

Los veteranos de guerra reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa de la Nación y homenajeados durante el acto fueron:

Osvaldo Ramón Romero – Cabo Principal

Cleto Esteban Romero – Cabo Primero

Omar Alcides Urua – Soldado Conscripto

Jorge Andrés Khin – Soldado Conscripto

Justo Domingo Echavarría – Cabo Primero

A cada uno de ellos se les entregó una placa distintiva, y sus nombres estarán presentes en carteles conmemorativos que serán colocados en plazoletas de la ciudad, como testimonio permanente del reconocimiento comunitario.

Autoridades y comunidad presentes

El acto estuvo encabezado por la viceintendenta Jacinta Eberle, quien se encuentra actualmente a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, junto a autoridades municipales, miembros del Concejo Deliberante, funcionarios del gabinete, representantes de instituciones educativas, familiares de los veteranos y vecinos de la ciudad.

Proyección de “Matria”

La jornada concluyó con la proyección del documental entrerriano “Matria”, dirigido por Jimena Chaves, estrenado en 2023 en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

Este film retrata, desde una perspectiva íntima y sensible, las historias de cuatro madres cuyos hijos fueron enviados a la guerra y no regresaron. A través de relatos personales y recursos performáticos, el documental propone una narrativa que combina la memoria y la reparación histórica, con un enfoque sensible sobre el dolor y la resiliencia.