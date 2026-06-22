La Municipalidad de Crespo y el Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss invitan a la comunidad a participar de una nueva edición de la tradicional Noche de San Juan, una celebración que busca mantener vivas las costumbres heredadas de los inmigrantes y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad.

La actividad se realizará mañana martes 23 de junio, a partir de las 19:00, en el Museo Municipal “Del Centenario”, ubicado en Arnoldo Janssen 355.

La propuesta incluirá una fogata, cantos tradicionales y un espacio destinado a compartir historias, recuerdos y experiencias vinculadas a esta festividad que, durante generaciones, formó parte de la vida social de las familias descendientes de Alemanes del Volga.

Una tradición cargada de historia

La celebración de San Juan Bautista tiene lugar cada 24 de junio y recuerda el nacimiento de quien, según la tradición cristiana, fue el precursor de Jesús.

Con el paso del tiempo, la fecha fue incorporando diversas expresiones populares relacionadas con la renovación, la esperanza y el inicio de un nuevo ciclo. En numerosos países y culturas, la víspera de San Juan se convirtió en una noche especial marcada por reuniones comunitarias alrededor del fuego.

Entre los Alemanes del Volga, esta tradición adquirió características propias a través de los llamados “Juanes”, una costumbre profundamente arraigada en las colonias de inmigrantes.

El saludo a los “Juanes”

Según la tradición, durante la víspera de San Juan grupos de vecinos, jóvenes y niños recorrían las casas para homenajear a quienes llevaban ese nombre.

Al llegar a cada hogar, anunciaban su presencia con la expresión “¡Viva San Juan!” y entonaban la canción tradicional “Gloria, Victoria”, mediante la cual transmitían deseos de salud, prosperidad y felicidad para la familia anfitriona.

Estas prácticas formaron parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades de la región y constituyen uno de los legados culturales más representativos de los descendientes de Alemanes del Volga.

Una invitación a preservar la memoria colectiva

Los organizadores señalaron que la actividad busca recuperar y transmitir costumbres que forman parte de la identidad local, promoviendo el encuentro entre generaciones y la valoración de las raíces culturales que dieron origen a la comunidad crespense.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para compartir una noche de tradición, memoria y encuentro alrededor de una celebración que continúa vigente gracias al compromiso de instituciones y vecinos que trabajan por preservar el patrimonio cultural de la región.