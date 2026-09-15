Este martes 15 de septiembre comenzó un nuevo ciclo de los talleres “Intensamente Online”, una propuesta destinada a estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad que se desarrolla durante todo el año.

La iniciativa busca generar espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento para los jóvenes, abordando distintas temáticas vinculadas con su vida cotidiana y fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y el Municipio.

Una de las novedades de esta etapa es que los encuentros comenzaron a desarrollarse en el Área de la Juventud, ubicada en Avenida 3 de Febrero 1121. El cambio apunta a acercar la propuesta a un espacio destinado especialmente a los jóvenes y, al mismo tiempo, promover su utilización como punto de encuentro.

Un ciclo por cada institución

La dinámica contempla cuatro encuentros por cada institución educativa, que se desarrollan a lo largo de un mes.

Una vez finalizado ese período, el grupo de estudiantes deja su lugar a otra escuela, permitiendo que los talleres circulen de manera consecutiva por las distintas instituciones de Crespo que adhieren a la iniciativa.

De esta manera, se busca garantizar la continuidad del programa y ampliar progresivamente el alcance de un espacio pensado para escuchar y acompañar a los adolescentes.

Los encuentros se realizan los martes

Los talleres tienen lugar todos los martes por la mañana, con encuentros a las 7:15 y a las 9:00, destinados principalmente a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º año.

La coordinación está a cargo de una profesional de Psicología, acompañada por practicantes que participan de las distintas instancias de la propuesta.

La modalidad permite trabajar con grupos de estudiantes durante un período determinado y luego continuar con otra institución, generando un esquema de participación cíclica.

Un espacio para los jóvenes

“Intensamente Online” se sostiene año tras año como parte del trabajo conjunto entre el Municipio de Crespo, el Área de la Juventud y las escuelas secundarias.

El objetivo es consolidar un espacio donde los jóvenes puedan participar, compartir experiencias y reflexionar sobre diferentes situaciones que forman parte de su vida cotidiana.

Con el inicio de este nuevo ciclo, la propuesta vuelve a recorrer las escuelas secundarias de la ciudad, mientras que el Área de la Juventud suma protagonismo como lugar destinado al encuentro y acompañamiento de los adolescentes.