La intervención no solo implicó mejoras en infraestructura, sino también un proceso participativo con la comunidad. A comienzos de este año, niñas y niños de la zona dialogaron con el intendente Marcelo Cerutti y su equipo de gobierno, aportando ideas y sugerencias que luego fueron incorporadas al diseño del espacio público.

Un parque renovado y pensado por los vecinos

Las tareas incluyeron la restauración y mantenimiento del equipamiento existente, la incorporación de nuevos juegos —como un tobogán con tubos y una calesita— y la instalación de arcos de fútbol en un sector destinado a actividades recreativas.

Además, se sumaron luminarias LED y trabajos de forestación, con el objetivo de mejorar la seguridad, el uso y la calidad ambiental del lugar.

Elección del nombre, con participación ciudadana

El lunes 14 de abril, autoridades municipales recorrieron el barrio para invitar a los vecinos a participar en la elección del nombre del parque. La iniciativa se desarrolla en dos etapas: una primera instancia en la que los frentistas propusieron opciones, y una segunda en la que podrán votar de manera virtual mediante un código QR.

Desde el municipio destacaron que este proceso busca fortalecer la participación ciudadana y el sentido de pertenencia de la comunidad con el espacio recuperado.

Obras que transforman el barrio

El intendente Cerutti subrayó el impacto del Plan Integral de Obras en la zona: “Construimos 20 cuadras de veredas peatonales, más de 1.400 metros lineales de cordón cuneta y badenes de hormigón. Además, realizamos la puesta en valor del parque y diferentes obras complementarias para transformar la vida de las familias”.

En la recorrida también participaron la viceintendenta Jacinta Eberle, junto a funcionarios del gabinete municipal y concejales.

Nuevas mejoras en infraestructura

En paralelo, el municipio informó que recientemente finalizaron los trabajos de actualización en la estación elevadora cloacal ubicada sobre calle Los Wichis. La automatización del sistema permitirá optimizar el bombeo y evitar inconvenientes en el servicio.

Asimismo, en los próximos días comenzará la construcción de un canal de hormigón a cielo abierto sobre Florentina Gómez Miranda, una obra complementaria destinada a mejorar el drenaje pluvial y garantizar un correcto escurrimiento del agua.