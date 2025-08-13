Institucional
Crespo rendirá homenaje al General San Martín en el 175º aniversario de su paso a la inmortalidad
Este domingo 17 de agosto, la comunidad de Crespo se reunirá para rendir homenaje al General Don José de San Martín, al conmemorarse el 175º aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria.
El Acto Oficial Protocolar comenzará a las 14:45 en la intersección de San Martín y Avenida Independencia, frente al busto que recuerda la imagen del Libertador. Participarán autoridades locales y provinciales, fuerzas policiales y militares, bomberos, representantes eclesiásticos, Veteranos de Malvinas, referentes del sector comercial, productivo y agropecuario, instituciones educativas, deportivas y sociales, así como vecinos de toda la ciudad.
Funcionamiento del municipio
En relación a los servicios municipales, este viernes 15 de agosto, declarado Día no laborable con fines turísticos, no habrá atención al público en las dependencias de la Municipalidad de Crespo. Sin embargo, se mantendrán guardias las 24 horas en mesa de entrada (tel. 4951160) para atender cualquier urgencia.
Recolección de residuos
El servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen (orgánicos, inorgánicos y sanitarios) funcionará con normalidad, siguiendo el cronograma habitual del programa ‘Otra Oportunidad’.
Zona A (oeste): orgánicos y sanitarios lunes, miércoles y viernes; inorgánicos martes, jueves y sábados.
Zona B (este): orgánicos y sanitarios martes, jueves y sábados; inorgánicos lunes, miércoles y viernes.
Las calles divisorias —Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía— están incluidas en el esquema de la Zona A.