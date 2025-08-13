El Acto Oficial Protocolar comenzará a las 14:45 en la intersección de San Martín y Avenida Independencia, frente al busto que recuerda la imagen del Libertador. Participarán autoridades locales y provinciales, fuerzas policiales y militares, bomberos, representantes eclesiásticos, Veteranos de Malvinas, referentes del sector comercial, productivo y agropecuario, instituciones educativas, deportivas y sociales, así como vecinos de toda la ciudad.

Funcionamiento del municipio

En relación a los servicios municipales, este viernes 15 de agosto, declarado Día no laborable con fines turísticos, no habrá atención al público en las dependencias de la Municipalidad de Crespo. Sin embargo, se mantendrán guardias las 24 horas en mesa de entrada (tel. 4951160) para atender cualquier urgencia.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen (orgánicos, inorgánicos y sanitarios) funcionará con normalidad, siguiendo el cronograma habitual del programa ‘Otra Oportunidad’.

Zona A (oeste): orgánicos y sanitarios lunes, miércoles y viernes; inorgánicos martes, jueves y sábados.

Zona B (este): orgánicos y sanitarios martes, jueves y sábados; inorgánicos lunes, miércoles y viernes.

Las calles divisorias —Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía— están incluidas en el esquema de la Zona A.