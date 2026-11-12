La Municipalidad de Crespo avanzará con un plan integral de remodelación del microcentro, que busca mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad y el entorno comercial de la ciudad. El proyecto fue aprobado por unanimidad de los presentes en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante realizada el miércoles 11 de noviembre.

La primera etapa comprende las dos cuadras de calle San Martín, entre Hipólito Yrigoyen y avenida Belgrano. La intervención incluye la renovación de veredas y espacios verdes, la incorporación de mobiliario urbano y la adecuación de esquinas y cruces peatonales.

El intendente Marcelo Cerutti explicó que la iniciativa apunta a jerarquizar el sector comercial mediante la unificación de veredas y espacios verdes, con el propósito de ofrecer mayor seguridad y comodidad a quienes circulan a pie.

“Esta acción participativa, entre lo privado y público, es para que disfrutemos de nuestros espacios en Crespo y, en este caso, de este polo de servicios que disponemos, acompañando el crecimiento y realzando la identidad de la cultura del trabajo y progreso que nos identifica”, expresó.

Accesibilidad y renovación del espacio público

El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Infraestructura y Ambiente a partir del diálogo con comerciantes, propietarios de locales y representantes del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo.

La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, y el subdirector de Planeamiento y Obras Privadas, César Franz, señalaron que la propuesta busca construir una ciudad más accesible y segura, con criterios específicos para personas con movilidad reducida o disminución visual.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de veredas de dos metros de ancho, con baldosas antideslizantes y recorridos podotáctiles, la eliminación de desniveles, nuevas luminarias bajas y mejoras en los cruces peatonales.

También se ampliarán las bocacalles en las esquinas y se renovarán los espacios verdes, respetando los árboles existentes e incorporando nuevas especies.

Qué trabajos contempla la primera etapa

La intervención inicial comprende distintos trabajos en las dos cuadras de calle San Martín y sus intersecciones.

San Martín e Hipólito Yrigoyen: nuevas rampas, reducción de los cruces peatonales y ampliación de la bocacalle.

nuevas rampas, reducción de los cruces peatonales y ampliación de la bocacalle. San Martín y Moreno: nuevas rampas, cruces peatonales más cortos y ampliación de la bocacalle. Además, se proyecta estacionamiento a 45 grados sobre el margen derecho de circulación de Moreno, entre Otto Sagemüller y San Martín.

nuevas rampas, cruces peatonales más cortos y ampliación de la bocacalle. Además, se proyecta estacionamiento a 45 grados sobre el margen derecho de circulación de Moreno, entre Otto Sagemüller y San Martín. San Martín y avenida Belgrano: continuidad del recorrido peatonal, nuevas rampas junto a Plaza Sarmiento, ampliación de canteros en la vía aeróbica y adecuación de esquinas y cruces.

En las dos cuadras de San Martín se renovarán las veredas y los espacios verdes. Se incorporarán arbolado y nuevo mobiliario urbano, que incluirá bancos, cestos de residuos, luminarias y bicicleteros.

El plan también contempla obras complementarias: recambio de la cañería cloacal de asbesto cemento por conductos de polipropileno, extracción de árboles en mal estado y plantación de nuevas especies, construcción de desagües pluviales en las esquinas y renovación de badenes deteriorados.

Cómo se distribuirá el costo de la obra

Uno de los puntos centrales de la ordenanza aprobada es la declaración de utilidad pública y pago obligatorio de la remodelación de veredas del microcentro, conforme al proyecto ejecutivo elaborado por el Municipio.

La normativa establece que los frentistas deberán afrontar el costo de las veredas ejecutadas frente a sus inmuebles, en función del beneficio particular que representa la mejora de la accesibilidad y del valor de las propiedades.

En cambio, los componentes vinculados al interés general —como luminarias, mobiliario urbano, cestos, arbolado, rampas de accesibilidad y adecuación de servicios— quedarán a cargo del Municipio.

Para la primera etapa presupuestada, el aporte de los propietarios representa aproximadamente el 30% del costo total, mientras que el 70% restante será financiado por la Municipalidad.

Registro de oposición: cómo funcionará

La ordenanza establece que la ejecución del plan se realizará por etapas. Para cada una, el Departamento Ejecutivo deberá dictar un decreto que identifique las cuadras alcanzadas, el padrón de inmuebles y la apertura de un Registro de Oposición.

El registro estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Ambiente y permanecerá abierto durante 15 días hábiles administrativos, contados desde la última publicación. Su apertura deberá difundirse durante tres días en la página web oficial y notificarse a cada frentista en su domicilio fiscal.

La comunicación incluirá el plano y las especificaciones de la etapa, la superficie imponible del inmueble y el monto estimado de la contribución correspondiente.

Los propietarios que deseen manifestar su oposición deberán presentarse personalmente en la oficina indicada, acreditar su identidad y la titularidad del inmueble. Se computará una oposición por propiedad. En los casos de condominio, deberá formularla quien o quienes representen más de la mitad del dominio.

Una vez vencido el plazo, el Ejecutivo municipal determinará el resultado mediante un decreto.

La obra no se ejecutará si la oposición supera el 40% de la superficie imponible total de los inmuebles alcanzados por esa etapa. Si no se llega a ese porcentaje, la contribución será obligatoria para todos los frentistas, incluso para quienes hayan manifestado su oposición.

En caso de que se supere el límite establecido, la etapa podrá reformularse y someterse a un nuevo Registro de Oposición.

Qué zona comprende el microcentro

La ordenanza define como microcentro de Crespo al polígono delimitado por las calles Otto Sagemüller, avenida Independencia, avenida Humberto Seri, Güemes, Urquiza y avenida Belgrano.

La delimitación incluye las veredas de ambas aceras de las arterias perimetrales. El plan integral se desarrollará por etapas, por lo que cada intervención deberá contar con su correspondiente proyecto y procedimiento de consulta a los frentistas.

El impacto en la actividad comercial

Desde el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo valoraron la iniciativa. Su presidente, Leonardo Diez, destacó la recepción que tuvo la propuesta entre los comerciantes.

“Nosotros, a nivel institucional, celebramos este tipo de intervenciones que nos parecen sumamente importantes, porque tienen un impacto directo en las ventas. Crespo es una plaza comercial visitada por gente de la zona”, señaló.

Además, consideró que la inversión pública puede incentivar a los comerciantes a mejorar sus propios espacios: “La inversión pública en este tipo de acciones también incentiva al privado, al comerciante, para mejorar su infraestructura, su vidriera y su iluminación”.

La propuesta municipal apunta a integrar la actividad comercial con iniciativas culturales y recreativas, mejorar la circulación peatonal y vehicular y generar un entorno más atractivo para los vecinos y visitantes de la región.