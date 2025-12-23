Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Crespo, en articulación con la Policía de Entre Ríos, pondrá en marcha un operativo especial de seguridad destinado a garantizar la tranquilidad y el bienestar de la comunidad. El dispositivo se desarrollará durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1º de enero, con tareas de prevención y control orientadas a acompañar a los vecinos y promover festejos seguros y en paz.

El jefe de la Comisaría Crespo, Daniel Roldán, explicó que el operativo será coordinado entre el Municipio y la fuerza policial, y contará con tres móviles distribuidos estratégicamente en distintos sectores de la ciudad y la zona. “Vamos a aportar un móvil en la zona del pórtico. Si bien no hay boliches en la localidad, sí los hay en Racedo, por lo que estaremos presentes en la ex ruta N.º 31. Todo esto sin descuidar la seguridad de la ciudadanía, ya que habrá otro móvil afectado a la circulación y a la prevención general”, detalló.

Por su parte, el responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, Luciano Ríos, informó que se implementarán operativos de control preventivo y controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. “Para estas fechas se refuerza el personal y los móviles. El operativo se desarrollará desde las 23:00 hasta las 7:00 de la mañana, momento en el que se realiza el cambio de turno”, indicó.

Campaña de concientización y recomendaciones

En el marco del operativo, Ríos también destacó la continuidad de la campaña de concientización ‘¡Yo le digo No a la pirotecnia!’, impulsada a partir de la Ordenanza N.º 53/2020. “Sabemos que es una cuestión cultural difícil de revertir, pero año tras año realizamos campañas a través de medios radiales, televisivos, videos y folletería”, señaló.

Asimismo, remarcó que durante la semana pasada se distribuyeron folletos en comercios de Crespo, donde hubo una muy buena aceptación respecto al uso exclusivo de pirotecnia lumínica. “El personal de la Guardia Urbana estará atendiendo los reclamos que surjan. Sabemos que hay dos comercios habilitados para la venta de pirotecnia lumínica y que el uso de la sonora se ha reducido considerablemente”, agregó.

En cuanto a los procedimientos, explicó que ante la detección de uso indebido o de pirotecnia no habilitada, “se atiende el reclamo, se verifica la situación y se labra el acta correspondiente”. Además, subrayó los perjuicios que genera la pirotecnia sonora: “No solo afecta a los animales, sino también a personas mayores y a niños y niñas con discapacidad. Hay un amplio sector de la sociedad que no está de acuerdo con su uso y apuntamos a que cada vez sea menor”.

Finalmente, el comisario Roldán hizo un llamado a la responsabilidad colectiva al afirmar que “la seguridad la hacemos entre todos”. En ese sentido, recomendó a los vecinos asegurar correctamente puertas, ventanas y pertenencias al ausentarse de sus viviendas, y pidió prudencia al momento de conducir. “El conductor designado no debe haber consumido alcohol”, remarcó, al tiempo que recordó la importancia de llevar la documentación reglamentaria, circular a baja velocidad y respetar las indicaciones de tránsito y de los agentes que estarán apostados en los controles preventivos.