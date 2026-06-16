La Municipalidad de Crespo, junto al Consejo Asesor de Adultos Mayores, realiza este martes 16 de junio una Radio Abierta en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha promovida por las Naciones Unidas para fomentar el respeto, la dignidad y el buen trato hacia las personas mayores.

La actividad tiene lugar de 10:00 a 11:30, en la Plaza Sarmiento (intersección de San Martín y Avenida Belgrano). La propuesta, que es emitida por la señal de Boing 93.7 y el steaming de Paralelo32 busca generar un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización sobre los derechos de las personas mayores, destacando su participación activa en la comunidad y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la inclusión.

La conducción está a cargo de Valeria Torresín y de Valentina Franck, integrante del Consejo Asesor de Adultos Mayores y conductora de un espacio radial dedicado a esta temática.

Durante los 90 minutos de la programación participarán representantes de instituciones vinculadas a las personas mayores, referentes municipales, talleristas y vecinos que compartirán experiencias, reflexiones y propuestas relacionadas con el envejecimiento activo y el buen trato.