En la mañana de este jueves 27 de noviembre, el intendente Marcelo Cerutti recibió en su despacho al artista crespense Daniel Wendler, quien fue distinguido oficialmente como “personalidad destacada de la cultura” mediante un Decreto Municipal. El reconocimiento destaca su trayectoria artística y su proyección a nivel nacional e internacional.

Del encuentro participaron la viceintendenta Jacinta Eberle; la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt; y el director de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreafico. En un gesto simbólico y afectivo, las autoridades locales entregaron a Wendler un mate, como puente emocional entre Crespo y Berlín, ciudad donde actualmente reside.

Un crespense que trasciende fronteras

“Daniel es otro joven de nuestra ciudad que trasciende a nivel nacional e internacional, con una amplia trayectoria artística y cultural que refleja nuestro orgullo crespense”, expresó Cerutti tras la entrega del decreto. Además, celebró la visita del artista y la oportunidad de que presente este domingo su espectáculo en su ciudad natal.

El intendente también destacó el talento local:

“Tenemos muchos crespenses que se destacan en diferentes aristas, siempre mostrando sus condiciones, acompañadas por la dedicación, el esfuerzo y la constancia para llegar al éxito”.

Wendler inició su formación en el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) y desde hace varios años vive en Berlín, donde continúa desarrollando su carrera.

Un regreso muy esperado al escenario crespense

El artista presentará en Crespo su obra “Das ist kein konzert” (¡Esto no es un concierto!), un espectáculo musical internacional que se ofrecerá el domingo 30 de noviembre a las 20:30, en el Salón Municipal.

Las entradas, con un valor de $10.000, pueden adquirirse en las cajas municipales hasta el viernes de 7:00 a 12:00, o reservarse telefónicamente al 343 4761109.

Wendler agradeció el reconocimiento recibido:

“Es especial y gratificante recibir estos mimos en la ciudad donde uno inició su carrera”.

Además, expresó la emoción que le genera volver al escenario local:

“Será muy emocionante actuar en la sala donde di mis primeros pasos en lo que ahora es mi profesión”.

Sobre el espectáculo, adelantó que se trata de una propuesta poco convencional:

“Estaré cantando y bailando junto a Damián Báez, un pianista excepcional. Haremos música para piano y voz del siglo XIX y XX, en tres idiomas, con autores alemanes, franceses y argentinos. Habrá subtítulos y también iremos contando historias, para ofrecer una experiencia atípica”.

El regreso de Wendler promete una noche única para el público crespense, que podrá reencontrarse con uno de sus artistas más talentosos en una presentación cargada de emoción y calidad interpretativa.