El Coro Municipal del Centenario de Crespo anunció la presentación de “Magma Argentina”, reconocida propuesta de música urbana con raíces en Entre Ríos, que llegará al Salón Municipal el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 20:30 horas.

El espectáculo contará con la participación del artista invitado Julián Ibarrola en percusión, y promete un recorrido por más de cinco décadas de historia musical, con un sonido propio que fusiona tradición y renovación.

Las entradas tienen un valor de $5.000 y pueden reservarse al WhatsApp 3434761109.

Medio siglo de música y compromiso cultural

Magma nació en 1974 con el objetivo de construir un lenguaje sonoro que refleje la vivencia urbana entrerriana, integrando ritmos populares con letras cargadas de contenido social. Su propuesta ha sido siempre inclusiva, sin restricciones por el uso de instrumentos o estilos, y abierta a la fusión entre lo simbólico y lo profundo del ser nacional.

En la década de 1980, el grupo impulsó el proyecto Alternativa Musical, que desde Paraná se expandió a nivel nacional, convocando a destacados referentes de la renovación musical argentina.

Con más de 1.000 conciertos y la participación de 400 propuestas artísticas a lo largo de su trayectoria, Magma celebra más de 50 años de camino, con 9 discos editados y un décimo —esta vez en vinilo— próximo a publicarse.

Integrantes

Alberto Felici: voz

Alfredo Ibarrola: piano, coros

Pancho Torres: guitarra, bajo, coros

Músico invitado: Julián Ibarrola, percusión