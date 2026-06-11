En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Municipalidad de Crespo y el Consejo Asesor de Adultos Mayores llevarán adelante una radio abierta destinada a promover la reflexión sobre los derechos de las personas mayores y la importancia de construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

La actividad se realizará el próximo martes 16 de junio, de 10 a 11.30, en la Plaza Sarmiento, ubicada en la intersección de avenida Belgrano y calle San Martín. En caso de condiciones climáticas adversas, el encuentro será trasladado al Salón Municipal.

La propuesta se enmarca en la jornada impulsada a nivel mundial por las Naciones Unidas para visibilizar situaciones de abuso, maltrato y discriminación hacia las personas mayores, además de promover acciones orientadas a garantizar su bienestar y participación activa en la comunidad.

Un espacio para el diálogo y la concientización

Durante la emisión participarán representantes de instituciones vinculadas a la temática, integrantes del Consejo Asesor de Adultos Mayores, talleristas, funcionarios municipales y vecinos que compartirán experiencias y reflexiones sobre el envejecimiento activo, la integración social y la promoción de derechos.

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro que permita sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de fortalecer el respeto, la dignidad y el reconocimiento hacia las personas mayores.

Transmisión en vivo

La radio abierta podrá seguirse a través del programa “Crespo en Vivo”, emitido por FM Boing y por los canales oficiales del municipio.

La conducción estará a cargo de Valeria Torresín y de Valentina Franck, integrante del Consejo Asesor de Adultos Mayores y conductora de un espacio radial dedicado a temas relacionados con la vejez y el envejecimiento.

La iniciativa forma parte de las actividades que se desarrollan en Crespo para promover la participación social de las personas mayores y fomentar una mirada positiva sobre esta etapa de la vida, poniendo el foco en sus derechos, capacidades y aportes a la comunidad.