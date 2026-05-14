La Municipalidad de Crespo informó que este viernes 15 de mayo se llevará adelante una Feria de Talleres Laborales en Plaza Sarmiento, ubicada en la esquina de San Martín y Avenida Belgrano, con el objetivo de mostrar los trabajos y emprendimientos desarrollados por personas con discapacidad, promoviendo la inclusión, la participación y el fortalecimiento de sus capacidades laborales.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 12:00 y contará con la participación de distintos grupos de talleres y emprendimientos que funcionan en la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA), además de estudiantes de la Escuela de Educación Integral Nº 11.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro e integración con la comunidad, al tiempo que permite valorar el compromiso, el esfuerzo y la creatividad de cada uno de los participantes.

Emprendimientos con producción y trabajo inclusivo

Entre los grupos que participarán de la feria estará “Las Juanitas”, un emprendimiento de costura que confecciona repasadores, delantales, individuales y distintos accesorios textiles. El taller funciona en el edificio NIDO los miércoles de 14:00 a 17:00 y está coordinado por la profesora Andrea Alanis.

También estará presente “Tu Ensalada”, dedicado a la preparación de ensaladas frescas listas para consumir. Elaboran distintas variedades como zanahoria; zanahoria y remolacha; lechuga, remolacha y zanahoria; repollo y zanahoria, además de verduras para sopa. El grupo trabaja en el INCEPA los viernes de 7:30 a 13:00 y está coordinado por la licenciada en Psicopedagogía Beatriz Sommer.

Otro de los emprendimientos participantes será “Aromas de mi Tierra”, orientado al fraccionamiento de especias y sales preparadas. El espacio funciona los lunes de 15:00 a 17:00 en el INCEPA, también bajo la coordinación de Beatriz Sommer.

En tanto, “Las Mejores Salsas” ofrecerá salsas saludables congeladas listas para utilizar. El emprendimiento desarrolla sus actividades los lunes de 7:30 a 17:00 en el INCEPA y está coordinado por la licenciada en Nutrición Verónica Romero.

La primera presentación de “Las Romis”

Uno de los momentos destacados de la jornada será la primera participación pública de “Las Romis”, un emprendimiento dedicado a la elaboración de galletitas de azúcar negra inspiradas en recetas tradicionales familiares.

Desde el grupo señalaron que la propuesta busca rescatar el arte culinario de las abuelas y mantener vivas preparaciones caseras que forman parte de la identidad gastronómica familiar.

Las Romis trabajan en el INCEPA los lunes de 7:30 a 17:00 y también cuentan con la coordinación de la licenciada Verónica Romero.

Participación de estudiantes de la EPEI Nº11

La feria también contará con la presencia de “Mucho Gusto”, la marca elaborada por estudiantes del grupo de Formación Laboral Ocupacional con perfil Auxiliar en Panadería de la EPEI Nº11.

Los alumnos producen distintos productos de panificación, tanto dulces como salados, y para esta edición ofrecerán prepizzas, bandejas finas y alfajores.

El grupo está integrado por estudiantes mayores de 18 años que cursan módulos de formación profesional y se encuentra a cargo de la profesora Luciana Montiel.

Una propuesta para promover inclusión y participación

Desde la Municipalidad remarcaron que este tipo de actividades permiten fortalecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, generando espacios donde puedan mostrar sus producciones, desarrollar vínculos con la comunidad y potenciar sus habilidades emprendedoras.

Además, destacaron el trabajo articulado entre instituciones educativas, profesionales y espacios de formación laboral que acompañan el desarrollo de estos emprendimientos.