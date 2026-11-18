La ciudad de Crespo se prepara para celebrar la 38ª edición de la Fiesta Anual del Deporte Crespense, un encuentro que cada año distingue a los deportistas locales por su desempeño y participación en las competencias de la temporada.

La ceremonia se llevará a cabo el martes 15 de diciembre, a partir de las 20:00, en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, ubicado en la intersección de Pasaje Echagüe y 3 de Febrero.

Reconocimiento al deporte local

La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo, junto con periodistas deportivos de la ciudad y con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las distintas instituciones deportivas.

Durante la noche serán distinguidos los representantes crespenses que participaron en competencias organizadas por ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones a lo largo de la temporada.

La fiesta busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de quienes representan a Crespo en las distintas disciplinas deportivas.