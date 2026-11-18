Crespo realizará la 38ª Fiesta Anual del Deporte el 15 de diciembre
La ceremonia reconocerá a los deportistas locales que se destacaron durante la temporada en distintas disciplinas y competencias. Se realizará desde las 20:00 en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú.
La ciudad de Crespo se prepara para celebrar la 38ª edición de la Fiesta Anual del Deporte Crespense, un encuentro que cada año distingue a los deportistas locales por su desempeño y participación en las competencias de la temporada.
La ceremonia se llevará a cabo el martes 15 de diciembre, a partir de las 20:00, en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, ubicado en la intersección de Pasaje Echagüe y 3 de Febrero.
Reconocimiento al deporte local
La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo, junto con periodistas deportivos de la ciudad y con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las distintas instituciones deportivas.
Durante la noche serán distinguidos los representantes crespenses que participaron en competencias organizadas por ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones a lo largo de la temporada.
La fiesta busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de quienes representan a Crespo en las distintas disciplinas deportivas.