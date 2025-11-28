La Municipalidad de Crespo avanzó con la puesta en valor de espacios verdes de la ciudad y finalizó el reacondicionamiento del sector ubicado en la intersección de Avenida Los Constituyentes y Rafael Obligado, en el Barrio Guadalupe. La intervención forma parte del Plan Integral de Obras que el municipio viene ejecutando en distintos puntos de la localidad.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de continuar mejorando parques y plazas, al señalar que “seguimos con la puesta en valor de diferentes espacios, considerando la importancia que tienen para los vecinos de cada zona y para toda nuestra comunidad, a la cual le gusta disfrutar de los lugares al aire libre”.

Agregó que estos trabajos “recobran la vida de los espacios públicos” y subrayó que la intervención se llevó adelante en conjunto con los vecinos, estudiantes de la Escuela Nº 74 ‘Profesor Walter Heinze’ y asistentes del Centro Cultural ‘La Estación’, en una acción comunitaria alineada con criterios de gobierno abierto y participación ciudadana.

Un espacio que podría llevar el nombre de Héctor Mario Seri

Cerutti señaló también que, por iniciativa de los vecinos, se elevó un proyecto al Concejo Deliberante para que analice la posibilidad de nombrar este espacio como ‘Héctor Mario Seri’, en homenaje al exintendente de Crespo y exsenador provincial.

Durante la recorrida por el lugar, el intendente estuvo acompañado por Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano; Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente; y Matías García, docente del Centro Cultural La Estación.

Intervenciones, mejoras y nuevo equipamiento

La recuperación del espacio implicó reparaciones, pintura y mejoras en juegos, mesas y bancos; la instalación de nuevos equipamientos y de luces led, destinadas a reforzar la seguridad vial y peatonal del sector. También se construyeron veredas y se realizaron reformas en la senda peatonal que cruza la avenida y conecta la plaza con la vereda ubicada frente a las vías del ferrocarril.

Las autoridades destacaron el trabajo colaborativo con instituciones y vecinos para dejar el espacio “más bello” y preparado para usos recreativos y comunitarios.

Un mural que identifica al barrio

Dado que los espacios públicos son esenciales para el encuentro, el intercambio y los vínculos sociales, se llevó adelante un trabajo artístico conjunto con estudiantes de la Escuela Nº 74 y del Centro Cultural La Estación. Los jóvenes realizaron un mural inspirado en una imagen panorámica del barrio, aportando talento y compromiso para fortalecer la identidad del lugar.

Con estas intervenciones, el municipio reafirma su objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante espacios verdes cuidados, accesibles y potenciados por la participación ciudadana.