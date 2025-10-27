El oficialismo local volvió a imponerse en las urnas y alcanzó su 15° triunfo consecutivo en la ciudad de Crespo, una racha que se mantiene desde las elecciones de 2015 y que reafirma el acompañamiento de los vecinos al proyecto político que encabeza el intendente Marcelo Cerutti.

Con el 100% de las mesas escrutadas —un total de 60 habilitadas—, el crespense Darío Schneider, actual candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza y exintendente en tres períodos (1999–2003, 2015–2019 y 2019–2023), obtuvo un 67,6% de los votos en su ciudad natal. En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos, con el 23,8% de los sufragios.

El resultado consolida la influencia política de Crespo dentro del mapa provincial y marca un nuevo respaldo ciudadano al trabajo de la actual gestión municipal.

Tras conocerse los resultados, el intendente Marcelo Cerutti expresó su satisfacción por la victoria y destacó el compromiso de la militancia:

“Agradezco y felicito a los militantes por trabajar arduamente para lograr una nueva y contundente victoria en Crespo, caminando la ciudad, golpeando puerta a puerta, hablando con los vecinos y llevando la propuesta para conseguir que Darío nos represente en el Congreso Nacional”.

Cerutti sostuvo que el triunfo también representa un respaldo a la gestión local y reafirma el rumbo iniciado hace casi una década:

“Es un contundente triunfo que sentimos como un gran respaldo a nuestra gestión de gobierno, reafirmando con convicción el rumbo de lo que venimos llevando adelante desde 2015, con mucho trabajo en equipo, administrando con criterio y planificación el municipio, acorde a lo que el ciudadano crespense exige, para seguir teniendo una ciudad próspera que crece, progresa y se desarrolla gracias al trabajo, esfuerzo y compromiso de todos los crespenses”.

Con este nuevo resultado, Crespo vuelve a posicionarse como uno de los bastiones electorales más sólidos del oficialismo en Entre Ríos, reforzando su peso político dentro de la provincia y su proyección a nivel nacional.