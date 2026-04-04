Desde Bomberos Voluntarios de Crespo se informó que en la noche del viernes 4 de abril, a las 23:59 horas, se recibió un aviso por un principio de incendio en un galpón de la ciudad, el cual funcionaba como taller mecánico.

Ante la emergencia, se dispuso el inmediato despacho de tres dotaciones, con un total de 13 efectivos, quienes acudieron al lugar para intervenir en la situación. Al arribar, el personal constató la presencia de un foco ígneo en su fase inicial, por lo que se iniciaron rápidamente las tareas de control y extinción conforme a los protocolos operativos vigentes.

Gracias a la rápida y eficaz labor de los bomberos, el incendio fue contenido en poco tiempo, evitando su propagación hacia sectores linderos y reduciendo considerablemente los riesgos.

De acuerdo a lo informado, no se registraron personas afectadas ni daños materiales de relevancia como consecuencia del siniestro.

Una vez finalizadas las tareas, las unidades intervinientes regresaron a la base sin novedades, destacándose el profesionalismo y la pronta respuesta del personal actuante.