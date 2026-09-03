La Municipalidad de Crespo publicó el Registro Definitivo de Personas Inscriptas habilitadas para participar del sorteo de los 50 lotes sociales correspondientes al programa “Crespo Mi Casa”.

El listado fue analizado y aprobado por la Comisión de Adjudicación y Seguimiento de Lotes y Viviendas Sociales, durante la reunión realizada el 26 de agosto de 2026.

Desde el Municipio indicaron que en los próximos días se informarán la fecha, hora y lugar del sorteo, que se realizará bajo la supervisión de un escribano público.

Estar en el listado no significa tener el terreno adjudicado

La Municipalidad aclaró que figurar en el Registro Definitivo solamente habilita a participar del sorteo público.

La inclusión no implica adjudicación ni preadjudicación del lote, ni supone que ya se haya acreditado de manera definitiva el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por las Ordenanzas Nº 39/2022 y Nº 37/2026.

La documentación y los datos declarados deberán ser posteriormente verificados. En caso de que una persona no pueda acreditar los requisitos exigidos o se detecte información falsa, podrá disponerse su exclusión.

Cómo será el sorteo de los 50 terrenos

El programa está destinado a personas mayores de 18 años que conformen un grupo familiar estable y permanente y acrediten una residencia mínima de ocho años en Crespo.

La residencia deberá demostrarse mediante documentación como DNI, facturas de servicios públicos o constancias de alumno regular, entre otros comprobantes.

El sorteo se realizará utilizando nombre, apellido y DNI de cada persona inscripta.

A partir del procedimiento se conformará una nómina de 50 adjudicatarios titulares y un grupo de suplentes, cuya cantidad será determinada posteriormente. Los suplentes podrán ocupar los lugares de aquellos titulares que finalmente no acrediten alguno de los requisitos establecidos.

Cuánto costarán los lotes sociales

La Ordenanza Nº 53/26 establece un valor de $60.000 por metro cuadrado para los lotes sociales.

En el caso de los terrenos ubicados sobre calles pavimentadas, se adicionará un 10% al valor.

El Municipio también estableció la posibilidad de financiar el terreno mediante un plan de pago de hasta 10 años, equivalente a un máximo de 120 cuotas mensuales.

Plazos para construir la vivienda

Quienes resulten adjudicatarios deberán destinar el terreno exclusivamente a la construcción de una vivienda familiar.

El plazo máximo para completar la construcción será de cinco años. Además, el lote deberá ser ocupado de manera inmediata y la obra deberá comenzar efectivamente dentro de los 90 días corridos posteriores a la firma del convenio.

El avance de la construcción estará previsto en tres etapas:

35% de avance: dentro de los primeros 24 meses.

dentro de los primeros 24 meses. 70% de avance: a los 42 meses.

a los 42 meses. 100% de avance: a los 60 meses.

La normativa establece además que el inmueble deberá utilizarse exclusivamente para construir un módulo habitacional familiar, compuesto por cocina-comedor y baño, y no podrá destinarse a otro uso ni ser objeto de actos de disponibilidad.

El próximo paso: el sorteo

Con la publicación del Registro Definitivo, el programa Crespo Mi Casa entra en la instancia previa al sorteo de los 50 terrenos sociales.

La Municipalidad deberá comunicar próximamente cuándo y dónde se realizará el sorteo, que definirá a los titulares y suplentes que luego deberán atravesar las instancias de verificación documental previstas por la normativa.