La Municipalidad de Crespo y el Gobierno de Entre Ríos proyectan ejecutar de manera conjunta una obra de infraestructura cloacal en el sector de la Ruta Nacional 12 y el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

El proyecto contempla la colocación de una cañería de bypass en el tendido troncal de cloacas, con el objetivo de mejorar la capacidad de conducción y aliviar uno de los puntos del sistema.

El intendente Marcelo Cerutti explicó que el presupuesto previsto para la mano de obra asciende a $123.049.492,83. En ese marco, señaló que el Municipio recibió un desembolso de $50 millones por parte del Gobierno provincial.

Dos cruces para conectar el sistema

La intervención está prevista como una obra complementaria de las nuevas lagunas cloacales construidas en la ciudad. Según se informó, su ejecución había quedado pendiente de la gestión provincial anterior.

El proyecto contempla la realización de dos cruces para conectar mediante una nueva cañería una cámara ubicada en la planta urbana de Crespo con otra instalada al otro lado de la Ruta Nacional 12.

Uno de los cruces será subterráneo por debajo de la ruta, mientras que el segundo será aéreo sobre el arroyo.

Antes del inicio de los trabajos, el Municipio tramita ante Vialidad Nacional la autorización correspondiente, debido a que parte de la obra se desarrollará en un sector bajo jurisdicción de ese organismo.

Cerutti explicó que la infraestructura permitirá “mejorar la capacidad de conducción y aliviar uno de los puntos del sistema”.

Más de 20 cuadras con renovación de cañerías

La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, señaló que el bypass forma parte del Plan Integral de Obras que lleva adelante el Municipio.

La planificación incluye tareas de mantenimiento y saneamiento de los arroyos que atraviesan la planta urbana y acciones destinadas a conservar y mejorar la red cloacal.

Hofer destacó que ya se realizó el recambio de cañerías cloacales en más de 20 cuadras, donde los antiguos conductos de asbesto cemento fueron reemplazados por cañerías de PVC.

“Son obras subterráneas que impactan y generan una importante mejoría en la calidad del servicio y del sistema en nuestra ciudad”, sostuvo.

Trabajos de saneamiento en arroyos

En paralelo con las obras vinculadas al sistema cloacal, la Municipalidad de Crespo lleva adelante tareas de limpieza y adecuación de canales y alcantarillas, con el objetivo de mejorar la conducción y el escurrimiento del agua de lluvia.

Una de las intervenciones recientes se realizó en la intersección de Misiones y Padre Enrique Becher, donde se colocó una lámina geotextil, gaviones y tejido tipo jaula sobre el lateral del arroyo.

La intervención busca reforzar el talud, prevenir socavones y desmoronamientos y mejorar el funcionamiento del sistema de desagüe pluvial.

Desde el Municipio señalaron que estas tareas también tienen un carácter preventivo, con el objetivo de mantener en condiciones los desagües ante eventuales lluvias de importante intensidad.

El proyecto de bypass cloacal y las tareas sobre los arroyos forman parte de una planificación que apunta a intervenir de manera simultánea sobre dos servicios vinculados al saneamiento urbano: la red cloacal y el sistema de desagües pluviales.