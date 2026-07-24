El último fin de semana de julio llegará con una variada agenda de actividades en Crespo, que combinará cultura, gastronomía, bienestar y deporte. Entre el sábado 25 y el domingo 26, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos musicales, una de las fiestas gastronómicas más tradicionales de la ciudad, un taller vivencial sobre ansiedad y distintos encuentros deportivos.

Gala Argentina: un recorrido por la música académica y la ópera

El sábado, desde las 20, el Salón Municipal será escenario de "Gala Argentina: un viaje desde la música de nuestro país hasta la ópera", un concierto organizado por Lírica del Río junto al Coro Municipal del Centenario de Crespo.

La propuesta recorrerá obras de destacados compositores argentinos, como Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Héctor Iglesias Villoud y Héctor Panizza, además de piezas clásicas de Mozart, Verdi, Donizetti y Puccini.

El concierto contará con las actuaciones de Sandra Heimbügner, Cecilia Frías, Joas Cruz y Alejandro Däppen como artista invitado, acompañados en piano por Raquel Zanutti.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

El Pirok vuelve a reunir la tradición alemana

También el sábado se desarrollará la 36ª Fiesta Provincial del Pirok, organizada por el Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss, en el salón El Castillo.

La actividad comenzará a las 9 con la tradicional venta de pirok y continuará desde las 10 con un encuentro de acordeonistas.

Por la tarde, desde las 18, se presentarán grupos de danzas alemanas y, a partir de las 20.30, comenzará el baile con la actuación de Los Príncipes, Bandita Edelweiss, Grupo Tentación y Herencia Alemana.

La propuesta también incluirá tortas y otras especialidades de la gastronomía típica alemana.

Un taller para aprender herramientas de autorregulación

Otra de las actividades previstas para el sábado será el taller vivencial "Ansiedad y Autorregulación", a cargo de la licenciada en Musicoterapia Florencia Regner y Daniel Zapata.

La capacitación comenzará a las 16 en el Salón Municipal y abordará estrategias para regular la ansiedad mediante experiencias sonoras y corporales.

La inscripción tiene un costo de 25.000 pesos y los cupos son limitados.

Rural Bike en Aldea San Juan

El deporte también tendrá un lugar destacado durante el fin de semana.

El domingo 26, desde las 9, el Club Amigos del Ciclismo Crespo organizará una nueva edición de la tradicional "Vuelta al Félix", con largada y llegada en Aldea San Juan.

La competencia comprenderá un circuito de 35 kilómetros para categorías promocionales y otro de 70 kilómetros para los ciclistas competitivos.

Encuentro de minivóley

La agenda deportiva continuará el domingo con un nuevo encuentro de Minivóley organizado por la Asociación Paranaense de Vóleibol.

La actividad se desarrollará entre las 10 y las 12.30 en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo.

Además del representativo local, participarán delegaciones de Valle María, Cerrito, Diamante, Libertador San Martín y Paraná, en una jornada destinada a promover el deporte formativo y la integración entre los más pequeños.

Con propuestas para todos los gustos, Crespo ofrecerá durante el último fin de semana de julio una amplia agenda de actividades que invita a disfrutar de la cultura, las tradiciones, el deporte y el encuentro comunitario.