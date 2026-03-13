La ciudad de Crespo se prepara para vivir un nuevo fin de semana de marzo con una variada agenda de actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas organizadas por instituciones locales y acompañadas por el municipio. Las propuestas se desarrollarán entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, con alternativas pensadas para todas las edades bajo la consigna “¡Viví Crespo!”.

Muestra de arte “Pintó Mujeres”

Entre las propuestas culturales se destaca la Muestra de Arte “Pintó Mujeres”, coordinada por la Municipalidad de Crespo. La exposición colectiva reúne obras originales e inéditas de artistas mujeres, abiertas a todo público.

La muestra se realizará desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de marzo en el Salón Municipal, con los siguientes horarios de visita:

Viernes de 20:00 a 22:00

Sábado y domingo de 19:00 a 21:00

Lunes de 9:00 a 11:00 y de 19:00 a 21:00

La propuesta busca visibilizar la producción artística femenina y ofrecer a la comunidad un espacio de encuentro con el arte local.

Caminata y tarde activa en el Anfiteatro del Lago

El domingo 15 de marzo desde las 17:00, el Anfiteatro del Lago será escenario de la “Caminata y tarde activa”, una jornada recreativa organizada por la Municipalidad de Crespo.

La actividad incluirá una caminata recreativa de aproximadamente tres kilómetros y diversas propuestas para compartir en familia. Durante la tarde habrá feria de artesanos independientes “Hecho en Crespo”, música en vivo, una clase gratuita y abierta de zumba, un punto de merienda saludable y puestos de hidratación.

Además, en ese marco se presentará el ciclo de charlas “Pensarnos en Igualdad”, dirigido a adolescentes, donde se abordarán temáticas relacionadas con la sexualidad y el cuidado integral.

Taller intensivo de Inteligencia Artificial

Otra de las actividades destacadas será el taller presencial “Inteligencia Artificial 2026”, que se realizará este viernes 13 de marzo de 18:00 a 21:00 en la Sala 29 de Abril, ubicada en Rivadavia 1627, dentro del espacio de la Fundación La Agrícola Regional.

La capacitación estará a cargo del especialista en comunicación digital e inteligencia artificial Horacio Piceda, quien desarrollará una jornada intensiva de tres horas de trabajo práctico organizadas en tres bloques temáticos.

El taller está dirigido tanto a personas que deseen iniciarse en el uso de herramientas de inteligencia artificial como a quienes busquen profundizar sus conocimientos. La inscripción tiene un valor de $15.000, con cupos limitados, y se realiza a través de la plataforma Eventbrite.

Padel en el Club Unión

En el plano deportivo, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo se disputará una fecha del Circuito Anual de Pádel NG en las instalaciones del Club Atlético Unión.

En esta ocasión competirán las categorías Damas Suma 13 y Caballeros Suma 12, convocando a jugadores de la región.

Comienza el básquet formativo masculino

El sábado 14 de marzo se pondrá en marcha el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol para las divisiones formativas masculinas.

El Club Atlético Unión será local frente a Neuquén de Paraná en tres categorías:

Mini “B” desde las 13:00

desde las 13:00 Cadetes “B” (Sub 15) desde las 14:00

desde las 14:00 Infantiles “B” (Sub 13) desde las 16:00

Arranque del básquet femenino

Por su parte, el domingo 15 de marzo comenzará el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol para las divisiones femeninas.

En categoría U17, el Club Atlético Unión de Crespo recibirá a Progreso de Santa Elena, en un partido previsto para las 16:00.

De esta manera, Crespo ofrecerá durante todo el fin de semana una agenda diversa que combina arte, formación, actividad física y deporte, invitando a vecinos y visitantes a participar de las distintas propuestas que impulsan las instituciones de la ciudad.