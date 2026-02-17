En el marco del 17 de febrero, Día Internacional del Juego Responsable, el municipio de Crespo llevó adelante una propuesta de concientización abierta a la comunidad, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes que participaron de la edición de enero de Verano Vóley.

La actividad tuvo como objetivo promover un uso consciente, informado y responsable de las apuestas, brindando herramientas para reconocer conductas de riesgo y fomentar la búsqueda de ayuda ante posibles situaciones problemáticas.

Una ruleta para aprender y reflexionar

La iniciativa consistió en la implementación de una ruleta temática diseñada para conocer el nivel de información de los participantes y reforzar conceptos clave vinculados a la prevención. A través de preguntas dinámicas y participativas, los asistentes pudieron ampliar sus conocimientos, reflexionar sobre hábitos y conductas de riesgo, y acceder a información sobre los espacios de acompañamiento disponibles en la ciudad.

La ruleta estuvo organizada en cinco ejes centrales:

Juego responsable

Consumo problemático

Espacios de ayuda

Vapeo vs. cigarrillo

Salud mental

Desde una modalidad lúdica y cercana, se generó un espacio de diálogo que permitió visibilizar la problemática de las apuestas y otras conductas adictivas, fortaleciendo la importancia de pedir ayuda a tiempo.

Espacios de acompañamiento y atención

Desde el municipio, a través de las Áreas de Juventud y del Área de Salud Mental y Adicciones, se desarrollan diferentes acciones de información, contención y orientación para personas que atraviesan situaciones vinculadas a consumos problemáticos, así como para familiares y amigos.

Entre los dispositivos disponibles se encuentran:

Espacio de Primera Escucha en Adicciones

Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748, Crespo).

Turnos: (343) 4050027.

Espacio de Orientación Familiar

En el NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855, Crespo).

Teléfonos: (0343) 495 1160 Int: 216 / (343) 4574434.

También en el Centro Cultural ‘La Estación’ (Jorge Heinze 520, Crespo).

Teléfono: (0343) 4950545.

Atención Psicológica

Turnos en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748).

Teléfono: (0343) 495 1160 Int: 237.

En el edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855).

Teléfonos: (0343) 495 1160 Int: 216 / (343) 4574434.

O en el Centro de Salud Municipal ‘San Miguel’ (Los Reseros y Linares Cardozo).

Teléfonos: (0343) 495 1160 Int: 232 / (343) 4678470.

Asimismo, por consultas, orientación y acompañamiento en situaciones vinculadas a salud mental y adicciones, los vecinos pueden acercarse a la oficina de Desarrollo Humano (25 de Mayo 907) de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00. Teléfono: (0343) 495 1160 Int: 105 / 136 / 139.

Un abordaje integral desde 2024

Desde 2024, las áreas de Salud Mental y Adicciones funcionan de manera unificada en el ámbito municipal, entendiendo que la problemática del consumo requiere una mirada transversal, centrada en el cuidado y la disminución de riesgos.

Con el mismo objetivo de concientizar, el municipio ha impulsado otros programas como “Conductor Responsable” e “Intensamente conectados”, este último enfocado en el uso y el tiempo que niños y adolescentes pasan en internet. Además, se desarrollan charlas en escuelas sobre apuestas online y prevención de adicciones, siempre promoviendo el acompañamiento familiar.

17 de febrero: Día Internacional del Juego Responsable

El 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, una fecha instaurada en 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar, con el respaldo de la UNESCO.

La jornada busca advertir sobre los efectos que la adicción al juego puede generar en las personas, sus familias y la comunidad, promoviendo la prevención, visibilizando los riesgos asociados a la ludopatía y fortaleciendo el acceso a información y recursos de acompañamiento.