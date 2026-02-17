Sociedad
Crespo promovió el Juego Responsable con una acción de sensibilización en Verano Vóley
En el marco del 17 de febrero, Día Internacional del Juego Responsable, el municipio de Crespo llevó adelante una propuesta de concientización abierta a la comunidad, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes que participaron de la edición de enero de Verano Vóley.
La actividad tuvo como objetivo promover un uso consciente, informado y responsable de las apuestas, brindando herramientas para reconocer conductas de riesgo y fomentar la búsqueda de ayuda ante posibles situaciones problemáticas.
Una ruleta para aprender y reflexionar
La iniciativa consistió en la implementación de una ruleta temática diseñada para conocer el nivel de información de los participantes y reforzar conceptos clave vinculados a la prevención. A través de preguntas dinámicas y participativas, los asistentes pudieron ampliar sus conocimientos, reflexionar sobre hábitos y conductas de riesgo, y acceder a información sobre los espacios de acompañamiento disponibles en la ciudad.
La ruleta estuvo organizada en cinco ejes centrales:
- Juego responsable
- Consumo problemático
- Espacios de ayuda
- Vapeo vs. cigarrillo
- Salud mental
Desde una modalidad lúdica y cercana, se generó un espacio de diálogo que permitió visibilizar la problemática de las apuestas y otras conductas adictivas, fortaleciendo la importancia de pedir ayuda a tiempo.
Espacios de acompañamiento y atención
Desde el municipio, a través de las Áreas de Juventud y del Área de Salud Mental y Adicciones, se desarrollan diferentes acciones de información, contención y orientación para personas que atraviesan situaciones vinculadas a consumos problemáticos, así como para familiares y amigos.
Entre los dispositivos disponibles se encuentran:
Espacio de Primera Escucha en Adicciones
Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748, Crespo).
Turnos: (343) 4050027.
Espacio de Orientación Familiar
En el NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855, Crespo).
Teléfonos: (0343) 495 1160 Int: 216 / (343) 4574434.
También en el Centro Cultural ‘La Estación’ (Jorge Heinze 520, Crespo).
Teléfono: (0343) 4950545.
Atención Psicológica
Turnos en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748).
Teléfono: (0343) 495 1160 Int: 237.
En el edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855).
Teléfonos: (0343) 495 1160 Int: 216 / (343) 4574434.
O en el Centro de Salud Municipal ‘San Miguel’ (Los Reseros y Linares Cardozo).
Teléfonos: (0343) 495 1160 Int: 232 / (343) 4678470.
Asimismo, por consultas, orientación y acompañamiento en situaciones vinculadas a salud mental y adicciones, los vecinos pueden acercarse a la oficina de Desarrollo Humano (25 de Mayo 907) de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00. Teléfono: (0343) 495 1160 Int: 105 / 136 / 139.
Un abordaje integral desde 2024
Desde 2024, las áreas de Salud Mental y Adicciones funcionan de manera unificada en el ámbito municipal, entendiendo que la problemática del consumo requiere una mirada transversal, centrada en el cuidado y la disminución de riesgos.
Con el mismo objetivo de concientizar, el municipio ha impulsado otros programas como “Conductor Responsable” e “Intensamente conectados”, este último enfocado en el uso y el tiempo que niños y adolescentes pasan en internet. Además, se desarrollan charlas en escuelas sobre apuestas online y prevención de adicciones, siempre promoviendo el acompañamiento familiar.
17 de febrero: Día Internacional del Juego Responsable
El 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, una fecha instaurada en 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar, con el respaldo de la UNESCO.
La jornada busca advertir sobre los efectos que la adicción al juego puede generar en las personas, sus familias y la comunidad, promoviendo la prevención, visibilizando los riesgos asociados a la ludopatía y fortaleciendo el acceso a información y recursos de acompañamiento.