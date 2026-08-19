La ciudad de Crespo presenta oficialmente la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026, una nueva edición del tradicional encuentro que cada año reúne producción, gastronomía, cultura y espectáculos en la Capital Nacional de la Avicultura.

El lanzamiento se desarrolla en el Pabellón de la Avicultura, donde se darán a conocer las principales propuestas que formarán parte de la celebración prevista para los días 6, 7 y 8 de noviembre.

La programación artística será uno de los principales atractivos de esta edición. Durante la presentación oficial se anunciarán los espectáculos que subirán al escenario principal durante las tres jornadas de la fiesta; además de los shows que se presentarán en el escenario joven.

Tres días para celebrar la avicultura

La Fiesta Nacional de la Avicultura volverá a poner en el centro de la escena a una actividad que constituye uno de los principales motores productivos de Crespo y la región.

La propuesta combinará espectáculos musicales con actividades vinculadas a la producción avícola, la gastronomía y el encuentro de las familias, consolidando a la fiesta como uno de los acontecimientos más importantes del calendario de la ciudad.

Concurso solidario de pollo al disco

Entre las novedades presentadas se encuentra también el concurso solidario de pollo al disco, una iniciativa que sumará gastronomía, participación y solidaridad a la programación de la fiesta.

La propuesta busca recuperar una de las expresiones gastronómicas vinculadas con la identidad productiva de Crespo y, al mismo tiempo, incorporar un componente solidario.

La Maratón de la Avicultura será el 31 de octubre

El calendario de actividades comenzará antes del fin de semana central de la fiesta.

La Maratón de la Avicultura se realizará el sábado 31 de octubre, convirtiéndose en una de las actividades que anticiparán la celebración de noviembre.

De esta manera, Crespo comienza a poner en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición de su fiesta nacional, que tendrá como ejes la identidad avícola, la producción, la gastronomía, la solidaridad, el deporte y los espectáculos.