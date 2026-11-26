Crespo presentó dos herramientas destinadas a prevenir el acceso de niños y adolescentes a plataformas de apuestas online ilegales. Se trata de LUCA y Nova+, programas impulsados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS), que combinan tecnología de protección digital y controles parentales.

La presentación contó con la participación del intendente Marcelo Cerutti, quien destacó la importancia de incorporar recursos para abordar problemáticas que afectan a las nuevas generaciones. «Es una satisfacción poder trabajar y avanzar en todas estas temáticas», expresó, y consideró que las herramientas representan «un refuerzo, un apoyo más» para continuar trabajando con niños y adolescentes en cuestiones como las adicciones.

Carolina Molina, jefa de Responsabilidad Social del IAFAS, explicó que LUCA es una herramienta tecnológica gratuita que permite bloquear automáticamente el acceso a sitios de apuestas online ilegales o no autorizadas desde las redes Wi-Fi de las instituciones que adhieren al sistema, entre ellas las escuelas.

La plataforma utiliza filtros inteligentes que se actualizan de manera permanente para incorporar nuevos sitios que puedan aparecer en internet. El objetivo es reforzar la protección en espacios educativos, deportivos y de actividades compartidas por niños y adolescentes.

Por otra parte, Nova+ es una aplicación gratuita de control parental que permite bloquear páginas de apuestas ilegales y contribuir a prevenir que menores de edad accedan al juego online.

Intensamente Online: talleres durante todo el año

La incorporación de estas herramientas se suma al trabajo que Crespo desarrolla a través del programa «Intensamente Online», una iniciativa de prevención y concientización destinada a estudiantes de escuelas secundarias.

La ciudad fue el primer municipio de Entre Ríos en adherir a la propuesta del IAFAS y firmar el convenio correspondiente. Posteriormente, el programa se extendió a otras localidades de la provincia.

La iniciativa propone generar espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento para abordar el uso responsable de las tecnologías y la construcción de entornos digitales seguros.

Actualmente, las actividades se realizan en el Área de la Juventud, ubicada en avenida 3 de Febrero 1121. Los talleres funcionan los martes por la mañana y están dirigidos principalmente a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º año.

La dinámica contempla cuatro encuentros mensuales por institución educativa. Una vez completado ese ciclo, se incorpora otro grupo de estudiantes, con el propósito de ampliar progresivamente la participación de las distintas escuelas de la ciudad.

De esta manera, la propuesta combina herramientas tecnológicas de protección con instancias de formación y diálogo, en un contexto en el que el acceso temprano a internet y a las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para las familias y las instituciones educativas.