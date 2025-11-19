La Municipalidad de Crespo anunció la realización de las muestras anuales 2025 de los diversos talleres dictados en espacios municipales, en los que docentes y participantes compartirán las producciones realizadas durante el año. Las presentaciones serán gratuitas y abiertas a todo público, con el objetivo de acercar a la comunidad a las múltiples propuestas de formación, expresión artística y sociabilidad desarrolladas en la ciudad.

Muestra Anual en el Centro Cultural “La Estación”

El martes 25 de noviembre, a las 19:00, el Centro Cultural ‘La Estación’ —junto al Espacio Cultural Ramón Avero— abrirá sus puertas para exhibir una amplia variedad de producciones artísticas elaboradas por los participantes de los talleres.

La muestra estática incluirá trabajos de:

realismo

pintura

elfos en porcelana fría

cerámica

dibujo

vitrofusión

porcelana para niños

escultura

manualidades

Además, habrá presentaciones en vivo en un escenario especialmente preparado para la ocasión, con espectáculos de:

danzas folklóricas

ritmo latino

danzas litoraleñas

guitarra y ukelele

canto

batería y teclado

ensambles

banda de rock

conjuntos chamameceros

La exposición se realizará en el edificio de Jorge Heinze 520, donde también funcionará un servicio de cantina organizado por la Comisión de Padres de la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana”, con opciones gastronómicas para acompañar la tarde-noche cultural.

Actividades del IMEFAA

El Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) desplegará sus muestras estáticas y escénicas en diversas fechas.

Miércoles 26 de noviembre – Desde las 18:30

Frente al edificio de Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero, se presentarán los talleres de:

folklore, teatro, tango, guitarra, canto, acordeón, bombo, violín, teclado, cerámica, dibujo, pintura, bordado, macramé, tejido, maquillaje artístico y fotografía.

Teatro en el Salón Municipal

Los talleres de teatro del IMEFAA realizarán sus presentaciones en el Salón Municipal, en jornadas gratuitas y abiertas al público.

Sábado 29 de noviembre

19:30 – El flautista de Hamelin , por el grupo de Teatro Infantil y Juvenil junto al taller de canto.

– , por el grupo de Teatro Infantil y Juvenil junto al taller de canto. 20:00 – Hamlet y Romeo y Julieta, adaptaciones de los clásicos de Shakespeare interpretadas por el elenco de adolescentes.

Sábado 6 de diciembre – 21:00

Algo muy grave

Debate 2039

Interpretadas por jóvenes y adultos. Obras aptas para todo público.

Domingo 7 de diciembre – 20:30