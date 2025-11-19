Cultura
Crespo presentará las producciones 2025 de sus talleres culturales con muestras y espectáculos abiertos a toda la comunidad
La Municipalidad de Crespo anunció la realización de las muestras anuales 2025 de los diversos talleres dictados en espacios municipales, en los que docentes y participantes compartirán las producciones realizadas durante el año. Las presentaciones serán gratuitas y abiertas a todo público, con el objetivo de acercar a la comunidad a las múltiples propuestas de formación, expresión artística y sociabilidad desarrolladas en la ciudad.
Muestra Anual en el Centro Cultural “La Estación”
El martes 25 de noviembre, a las 19:00, el Centro Cultural ‘La Estación’ —junto al Espacio Cultural Ramón Avero— abrirá sus puertas para exhibir una amplia variedad de producciones artísticas elaboradas por los participantes de los talleres.
La muestra estática incluirá trabajos de:
- realismo
- pintura
- elfos en porcelana fría
- cerámica
- dibujo
- vitrofusión
- porcelana para niños
- escultura
- manualidades
Además, habrá presentaciones en vivo en un escenario especialmente preparado para la ocasión, con espectáculos de:
- danzas folklóricas
- ritmo latino
- danzas litoraleñas
- guitarra y ukelele
- canto
- batería y teclado
- ensambles
- banda de rock
- conjuntos chamameceros
La exposición se realizará en el edificio de Jorge Heinze 520, donde también funcionará un servicio de cantina organizado por la Comisión de Padres de la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana”, con opciones gastronómicas para acompañar la tarde-noche cultural.
Actividades del IMEFAA
El Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) desplegará sus muestras estáticas y escénicas en diversas fechas.
Miércoles 26 de noviembre – Desde las 18:30
Frente al edificio de Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero, se presentarán los talleres de:
folklore, teatro, tango, guitarra, canto, acordeón, bombo, violín, teclado, cerámica, dibujo, pintura, bordado, macramé, tejido, maquillaje artístico y fotografía.
Teatro en el Salón Municipal
Los talleres de teatro del IMEFAA realizarán sus presentaciones en el Salón Municipal, en jornadas gratuitas y abiertas al público.
Sábado 29 de noviembre
- 19:30 – El flautista de Hamelin, por el grupo de Teatro Infantil y Juvenil junto al taller de canto.
- 20:00 – Hamlet y Romeo y Julieta, adaptaciones de los clásicos de Shakespeare interpretadas por el elenco de adolescentes.
Sábado 6 de diciembre – 21:00
- Algo muy grave
- Debate 2039
Interpretadas por jóvenes y adultos. Obras aptas para todo público.
Domingo 7 de diciembre – 20:30
- Qué Dios nos ayude, puesta en escena por el elenco de adultos mayores “Las sin miedo”, también apta para todo público.