La iniciativa busca reconocer el rol fundamental de las mujeres en la comunidad y generar espacios de bienestar, expresión y diálogo abiertos a toda la ciudadanía.

Inicio de las actividades

Las actividades comenzarán el 8 de marzo, con una caminata y tarde activa que se realizará a partir de las 17:00 en el Anfiteatro del Lago. La propuesta incluirá una caminata recreativa de aproximadamente tres kilómetros, acompañada por diferentes actividades pensadas para compartir en familia.

Durante la jornada habrá una feria de artesanos independientes “Hecho en Crespo”, música en vivo, una clase abierta y gratuita de zumba, además de un punto de merienda saludable y un puesto de hidratación para los participantes.

En ese mismo encuentro también se presentará el ciclo de charlas “Pensarnos en Igualdad”, destinado a adolescentes, donde se abordarán temáticas vinculadas a la sexualidad y al cuidado integral.

Espacios de reflexión y bienestar

El 9 de marzo comenzará el espacio “Menopausia: más allá del cambio”, que se desarrollará hasta el 13 de marzo a las 14:00 en el Punto Saludable, ubicado en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”. La actividad requiere inscripción previa a través de WhatsApp al 3434 630373.

Entre el 13 y el 17 de marzo, el Salón Municipal será sede de la muestra colectiva de arte “Pintó Mujeres”, una exposición que reunirá a artistas mujeres de la ciudad con el objetivo de visibilizar y poner en valor la producción artística local en distintas disciplinas. La muestra podrá visitarse de 9:00 a 11:00 y de 19:00 a 21:00.

La convocatoria está abierta a todas las artistas de Crespo y la Microrregión. Los trabajos podrán presentarse hasta el 8 de marzo en Urquiza 944. Como requisitos, las obras deben ser originales, aptas para todo público y acompañarse con información sobre título, autora, técnica, materiales, tamaño, una breve descripción y fotografía. Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 3433 00 8756.

Conversatorios y propuestas culturales

El 18 de marzo a las 20:00, en el Auditorio “Eva Perón” (San Martín 1327), se realizará el conversatorio “Mujeres que cruzan Fronteras”, un espacio de diálogo abierto a la comunidad para compartir experiencias y trayectorias de vida, destacando el aporte social y cultural de mujeres que eligieron Crespo para desarrollarse.

Por su parte, el 20 de marzo a las 17:00, en la Plaza del Barrio Guadalupe, se llevará adelante la primera charla del ciclo “Pensarnos en Igualdad”, que estará a cargo de profesionales de la salud y la sexualidad. Durante la actividad se realizará la entrega de kits inclusivos.

Cierre con una propuesta escénica

Las actividades concluirán el 28 de marzo a las 20:00, en el Salón Municipal (25 de Mayo 943), con la presentación de “El Eco de sus Pasos”, una propuesta escénica del grupo Serendipia que, a través del movimiento y la expresión corporal, rendirá homenaje a mujeres que dejaron huella en la historia.

Desde la Municipalidad invitaron a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas y participar de un mes pensado para reflexionar, compartir y celebrar el aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.