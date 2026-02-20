La ciudad será escenario de una reunión de autos clásicos y antiguos que convocará a coleccionistas, aficionados y vecinos para compartir una noche de camaradería.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de febrero, de 19:30 a 1:00, en el Bar Juego de Birras, ubicado en la intersección de Estrada y Otto Sagemüller.

Se espera la participación de aproximadamente 25 vehículos históricos provenientes de Crespo y de distintas localidades de la región como Paraná, Ramírez, Hernández, Viale, Seguí, Valle María y Diamante.

Más allá de la exhibición estática, la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro e intercambio entre amantes del patrimonio automotor, fortaleciendo el vínculo social en un ambiente distendido. La entrada será libre y gratuita. La organización está a cargo de Luciano Kerbs.

34º Torneo Internacional “Amistad”

La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo vivirá su tradicional fiesta del balompié con la realización del 34º Torneo Internacional de Fútbol Infantil – “Amistad”.

El certamen se disputará el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026. La actividad comenzará a las 11:00 el sábado y a las 9:30 el domingo. Está destinado a las categorías 2012 a 2019/20 y es organizado por el Departamento de Fútbol de la institución.

El evento reúne cada año a equipos de distintas localidades y se ha consolidado como una de las citas deportivas más importantes del calendario infantil en la región.

NG Torneo de Pádel

Durante tres jornadas se desarrollará el “NG Torneo de Pádel” en el Club Atlético Unión de Crespo.

El certamen está destinado a las categorías Suma 13 Mixto (excluyendo 5ª caballeros) y Suma 12 Caballeros. Se jugará entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero.

Los horarios de inicio serán: 13:00 el viernes, 9:00 el sábado y 10:00 el domingo.

Copa Entre Ríos de Fútbol

En el marco de la Copa Entre Ríos de Fútbol, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo recibirá al Club Social y Deportivo La Florida, de Colonia Oficial Nº 1 La Florida.

El encuentro corresponde a la revancha de los cuartos de final para planteles de Primera División masculina y se disputará el sábado 21 de febrero, desde las 20:00, en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”.