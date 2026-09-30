Durante octubre, Crespo llevará adelante distintas actividades en el marco del Mes de la Inclusión, bajo el lema "Trabajemos por la Inclusión".

La propuesta busca generar espacios de encuentro, compartir experiencias y promover la participación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida comunitaria.

La agenda fue organizada en conjunto por la Municipalidad de Crespo, la Escuela Privada de Educación Integral Nº 11 "Remedios de Escalada de San Martín" (EPEI Nº 11), el Hogar Nuevo Amanecer, el Centro de Rehabilitación y Salud Física (CRYSF) y Equilibrium, Espacio Integral.

Durante el mes habrá actividades recreativas, culturales y deportivas, encuentros familiares y propuestas destinadas a generar conciencia sobre la inclusión.

La agenda del Mes de la Inclusión

Viernes 2 de octubre | 10:00

Se realizará el acto de apertura del Mes de la Inclusión, acompañado por la feria "Trabajemos por la Inclusión", en Plaza Sarmiento.

Sábado 3 de octubre | 16:00

En la Sala Auditorio Municipal Eva Perón se proyectará una película y posteriormente se desarrollará un espacio de debate.

La actividad estará destinada a jóvenes y adultos con discapacidad.

Viernes 10 de octubre

El Hogar Nuevo Amanecer será escenario del "Encuentro de Hermanos", una propuesta destinada exclusivamente a los jóvenes y adultos que concurren a la institución.

Miércoles 15 de octubre | 9:30

Se realizará la Maratón "Con Todos", con largada desde la EPEI Nº 11, ubicada en Roque Sáenz Peña y San Martín.

En caso de lluvia, la actividad se trasladará al lunes 20 de octubre.

Jueves 23 de octubre | 21:00

La EPEI Nº 11 organizará una Peña Familiar en el Salón San José, con una propuesta destinada a compartir en comunidad.

Viernes 24 de octubre

Se desarrollará "En mis zapatos", una actividad organizada por CRYSF y Equilibrium en la Plaza de los Sueños, ubicada en Juan L. Ortiz y Benito Quinquela Martín.

La propuesta apunta a generar un espacio de reflexión y sensibilización sobre la inclusión.

Jueves 30 de octubre | 21:00

El programa de actividades finalizará con un bailable en DIBA Disco, pensado como un espacio de encuentro y participación.

Una agenda para compartir

Las actividades buscan que el Mes de la Inclusión no se limite a una fecha puntual, sino que genere durante todo octubre diferentes oportunidades de participación, encuentro y sensibilización.

Desde las instituciones organizadoras señalaron que la propuesta apunta a seguir construyendo una comunidad en la que todas las personas puedan participar, expresarse y desarrollar sus capacidades en igualdad de oportunidades.