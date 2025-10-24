Crespo será escenario de la caminata solidaria “Tomate la vida a pecho” el próximo sábado 25 de octubre a las 17:00 horas, en el predio del Pórtico de la ciudad. La actividad, impulsada por la Fundación Un Ángel de Argentina, busca fomentar la prevención y acrecentar la conciencia sobre la relevancia de los controles mamarios periódicos.



En el marco del Octubre Rosa, mes dedicado a la sensibilización sobre esta enfermedad, Celeste y Andrea, referentes de la fundación, destacaron el intenso trabajo que realizan en torno a la prevención del cáncer de mama. Ambas compartieron la importancia de generar espacios que informen y faciliten el acceso a controles.



La Fundación Un Ángel de Argentina cuenta con un mamógrafo y un consultorio de mastología en el espacio NIDO de Crespo. En este lugar, el doctor Roy Bernard ofrece estudios gratuitos y seguimiento médico a quienes lo necesiten. Celeste, voluntaria de la organización, enfatizó que «hoy el cáncer de mama es una enfermedad curable si se detecta a tiempo», subrayando la necesidad de que todas las personas accedan a sus controles.



Andrea, quien es paciente recuperada, relató su propia experiencia y el valor de la detección precoz. «Lo mío fue descubierto muy a tiempo gracias a los controles. Por eso mi propósito hoy es acompañar y difundir la prevención», afirmó.



La jornada de la caminata incluirá diversas actividades: una entrada en calor dirigida por Belén Cedermaz, el recorrido dentro del predio y una clase de zumba a cargo de Niko Pfeiffer. Además, se realizarán sorteos, se compartirán mensajes de concientización y se ofrecerá una merienda saludable.



Las organizadoras extendieron la invitación a toda la familia, recordando que el cáncer de mama también puede afectar a varones. Expresaron su deseo de que el evento sea «un encuentro saludable, para movernos, compartir y reflexionar juntos». En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada. Se sugiere a los participantes llevar alguna prenda rosa, aunque no es un requisito obligatorio, para sumarse al espíritu del Octubre Rosa.