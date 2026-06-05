Feria de Emprendedores

El viernes 5 de junio, de 10:00 a 12:00, se realizará una nueva edición de la Feria de Emprendedores en Plaza Sarmiento. La actividad es organizada conjuntamente por la Escuela de Educación Integral Nº 11 “Remedios Escalada de San Martín”, la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA) y la Municipalidad de Crespo. Participarán emprendedores de INCEPA y estudiantes de Formación Laboral Ocupacional de la institución educativa.

Presentación literaria

Ese mismo viernes, a las 20:30, la escritora crespense Eliana Valeria Kossman presentará su libro “Soledad Amor Esperanzas” en el Auditorio Municipal “Eva Perón”. La obra, de poesía lírica contemporánea, propone un recorrido por distintas experiencias emocionales vinculadas a la soledad, el amor y la esperanza. Kossman fue recientemente distinguida en los Premios Bonobo de Madrid.

Humor solidario con Popo Giaveno

La Primera División masculina de básquet del Club Atlético Unión organiza para el sábado 6 de junio, desde las 21:00, un espectáculo humorístico con Popo Giaveno en el Salón Municipal. El valor de la entrada es de 25.000 pesos y lo recaudado estará destinado a apoyar la actividad deportiva.

Almuerzo Italiano en la Sociedad Italiana

El domingo 7 de junio, desde las 12:30, la Sociedad Italiana de Crespo celebrará el Día de la República de Italia y el Día del Inmigrante Italiano en Argentina con un gran almuerzo en su sede de avenida Independencia y Laurencena. El menú incluirá mayonesa de aves, tallarines con peceto mechado y tiramisú, además de cantina y espectáculos artísticos en vivo.

Teatro del Pueblo cumple 10 años

El elenco de Teatro Independiente del Pueblo de Crespo celebrará su décimo aniversario el domingo 7 de junio, desde las 20:00, en el Salón Municipal. La función incluirá la reposición de “Una chica de revista”, estrenada en 2016, y la presentación de “Sala de espera y desespera”, obra estrenada este año. Participarán artistas que integraron el grupo a lo largo de la década. La entrada será a colaboración voluntaria.

Deportes

El fin de semana también estará marcado por una nutrida agenda deportiva.

El sábado 6 de junio se disputará en el Campo Municipal “Yapeyú” el Campeonato Provincial U14 de atletismo, con pruebas de pista, campo y competencias anexas para categorías mayores y U16.

En fútbol, se jugará la décima fecha del Torneo Apertura “Gurises de Paraná Campaña” para categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15. Cultural Celeste recibirá a Sarmiento Rojo y Unión Blanco enfrentará a Arsenal de Viale.

La Escuela Municipal de Vóleibol tendrá actividad en el estadio “Arena Celeste” de la Asociación Deportiva y Cultural, con encuentros de las categorías Sub 12 inicial y Sub 16.

En básquet, Unión “B” será local ante Estudiantes “C” en U13 y frente a Recreativo “B” en Mini, mientras que la Primera femenina del Club Atlético Unión recibirá a Quique de Paraná el sábado a las 21:30.

Además, Unión enfrentará a Arsenal de Viale en el cierre de la fase clasificatoria del Torneo Apertura femenino de Paraná Campaña y disputará la revancha de los cuartos de final del certamen Sub 17.